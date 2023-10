homem é baleado na zona rural de Piedade de Caratinga

Na manhã dessa quinta-feira(19), um homem de 41 anos foi baleado quando estava indo para o trabalho no córrego da Cafelândia, zona rural de Piedade de Caratinga.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi abordado na estrada pelo motorista de uma picape. O motorista teria fechado o veículo da vítima na estrada vicinal e descido do veículo realizando disparos de arma de fogo em sua direção.

O autor fugiu fugiu sentido a sua propriedade nas proximidades. A vítima, baleada, conseguiu ir até a sua casa e foi socorrida por familiares.

Militares estiveram na casa do homem investigado como o autor dos disparos, mas ele não foi localizado. Autor e vítima estariam se desentendo em razão de um arrendamento de terreno.

A vítima foi encaminhada ao hospital e conduzido ao bloco cirúrgico com ferimentos na cabeça, pescoço e tórax.

A PM continua em diligências para tentar prender o autor.