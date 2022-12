O delegado Sávio Moraes foi bastante elogiado nas redes sociais como destaque do DIÁRIO na categoria Polícia Civil. Foram muitas as mensagens parabenizando Sávio pelo trabalho desenvolvido em Caratinga e região. O policial encaminhou mensagem à redação, comentando a escolha: “Obrigado pessoal. Muito honrado com essa homenagem. Agradeço a vocês pela atenção de sempre. O trabalho desempenhado por vocês é muito importante no exercício de nossa função”.

Quem também recebeu bastante prestígio foi a Casa Viva Meraki, que em 2022 é destaque da cultura. A idealizadora do projeto, Bia Mussi deixou um recadinho: “Uau! Agradeço demais esse reconhecimento e o apoio cultural que o Diário de Caratinga sempre dá aos nossos eventos e projeto. Destaco a dedicação e competência da equipe e de todos nossos parceiros e colaboradores, fundamentais para seguirmos realizando nossos feitos”.

CULTURA REUNIDA

Falando nisso, a galera que produz todo tipo de conteúdo pra arte e cultura de Caratinga se reuniu nesta quinta-feira (8), no Casarão das Artes para falar sobre as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Que venha bastante incentivo para os talentosos artistas da cidade.

SECRETÁRIO

DESTAQUE JORNALISMO

Na categoria jornalismo, o DIÁRIO já homenageou Paula Soares (Doctum, 2012), Nohemy Peixoto (Diário de Caratinga, 2013), Israel Sales (Rádio Cidade, 2014), Edson Simões (Doctum TV, 2015), Rogério Silva (Rádio Cidade, 2016), Thiago Prudêncio (Doctum TV, 2017), o decano Humberto Luiz Salustiano Costa (Sistec, 2018), Tarciane Vasconcelos (Inter TV, 2019), Paula Lanes (Diário de Caratinga, 2020), Hérisder Matias (Inter TV, 2021). Em 2022, o destaque vai para Angélica Alves, da Unec TV.

Angélica é filha de Núbia e José Alves e casada com o também jornalista Lucas Humberto. Ela é graduada em Jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa e pós-graduada em Gestão Estratégica pela Rede de Ensino Doctum tem experiência em comunicação empresarial, radiojornalismo, telejornalismo e jornalismo impresso. Tem se destacado com o programa Diversidade, na Unec TV, que traz convidados ligados à cultura, música, arte, filmes, cinema e muito mais. Angélica abre espaço para tratar assuntos, como o próprio nome do programa sugere, dos mais diversos e receber grandes figuras de Caratinga. Parabéns, Angélica!

DESTAQUE SERVIÇO SOCIAL

No Serviço Social, várias associações estiveram no rol de destaques, dentre elas, Associação dos Doentes Renais (2013), Casa de Maria (2015), Casa de Amparo (2016), Comunidade Terapêutica Restaurando Vidas (2017), Associação dos Amigos Solidários de Caratinga, Manoel Bruto (2019), Pastoral da Criança (2020) e Caratinga Invisível (2021). Este ano, a homenagem vai para Flávia Alves, voluntária que realiza um trabalho com pessoas em situação de rua.

Foi durante uma visita à exposição “Abra seus Olhos”, do Movimento SP Invisível, que Flávia Alves despertou o interesse em dar visibilidade à população em situação de rua de Caratinga. Assim, nasceu o projeto da mostra fotográfica “Nós também temos história”, em Caratinga, com imagens reais produzidas de forma sensível e empática dessas pessoas e relatos biográficos de cada um. O projeto foi realizado contando ainda com algumas parcerias, dentre elas os movimentos sociais Caratinga Invisível, Cozinha Solidária e Cantina Áurea (mantida pelo Centro Espírita Dias da Cruz), Grupo Amigos dos Antigos e a Secretaria de Assistência Social. A exposição chamou atenção na cidade e trouxe um olhar de mais humanidade para este público. Pela excelente iniciativa, destaque merecido.

MAIS CATEGORIAS

Mais categorias serão reveladas nas próximas edições. Tem que ficar ligado no Diário de Caratinga para saber quais outros talentos da Santa Terrinha serão homenageados. É esperar pra ver!

ADEUS AO HEXA

Ontem, o Brasil deu adeus ao sonho do hexa, pelo menos para esta Copa. A seleção Brasileira perdeu para a Croácia nos pênaltis e pela segunda edição seguida cai nas quartas de final. Na prorrogação, após o empate de 0 a 0, Neymar abriu o placar no primeiro tempo, mas, o empate veio no fim do tempo extra. Nos pênaltis, os croatas converteram todas as chances. Os caratinguenses comentaram a derrota nas redes sociais: