Pesquisa

Pela sexta vez o DIÁRIO publica neste ano pesquisa para vereador e um detalhe chama atenção: o nível de indecisos permanece alto. 41,87% dos entrevistados ainda não decidiu em quem votar. As pessoas que disseram que votariam em branco representam 1,75% dos entrevistados. 56,37% dos entrevistados deram nomes aos seus candidatos a vereador. Lembrando que faltam poucos dias para as eleições. Na conclusão tem muito espaço ainda para o eleitor optar por um dos 275 candidatos a vereador.

Catita

O vereador João Catita, pequeno produtor rural de Santa Luzia, morador dos córregos dos Catitas, assume o primeiro lugar na pesquisa para vereador do DIÁRIO. De origem simples e humilde, essa é sua quarta disputa eleitoral, tendo sido duas vezes eleito. Catita é exemplo de persistência no setor político, ficando conhecido pela comunidade com seu trabalho e jeito simples de atender as pessoas. Ele chega num patamar de ser o mais citado entre 275 candidatos ao legislativo de Caratinga.

Dete

Dete, que foi o vereador mais votado nas eleições passadas, o mais citado de cinco das seis pesquisas do DIÁRIO, pela primeira vez fica em segundo. O que fica evidenciado é que nos Republicanos a disputa será forte, por que ainda tem Cleon Coelho e Zé Cordeiro na disputa pela vaga, sendo este dois os últimos presidentes do legislativo caratinguense.

Anderson da Padaria

O PSDB tem nomes como ex-presidente do legislativo Mestre, ex-secretário de Fazenda do município, Juarez da Farmácia; Veveto e agora aparece Anderson da Farmácia com 15 citações. Ainda com a presença de Paulo Douglas que vem sendo uma constante nas pesquisas do DIÁRIO, pode ser um demonstrativo de que os Tucanos vão fazer uma cadeira no legislativo municipal. Agora é saber qual deles chegará na ponta do time. Anderson da Padaria se apresentou na briga pela vaga.

Gilberto Basílio

Já no PSB, além do Dr. Beto Baraky, muito bem votado nas eleições de 2020, tem Pedrinho da Cachaça, o ex-vereador Arão Carlos e agora se apresentando Gilberto Basílio, da região do Patrocínio. Pelo visto, no PSB também a disputa será forte com novos nomes aparecendo no cenário político de Caratinga.

Santinalda

Quem aparece buscando uma vaga no PP de Ricardo Angola é Santinalda. Para analistas, os favoritos são os vereadores Nego do Dom Lara e Ricardo Angola de Sapucaia. Agora ela pode ser mais uma força da mulher no legislativo e no PP, que quer lutar contra os tubarões do voto.

PT

Admilson Sabino aparece como surpresa no PT, partido que tem como favoritos candidatos como a vereadora Giuliane Quintino e o presidente da sigla, Dadinho. Agora abre uma possibilidade no partido de uma terceira força política. Os analistas não veem Admilson superando os tops do PT, mas a pesquisa o apontou com 14 citações e pode ser a surpresa do partido.