Pesquisa

O DIÁRIO divulga a sexta pesquisa rumo as eleições municipais em Caratinga, a maior cidade da região com 61 mil eleitores. Rogério Soares (Republicanos) mantém a frente em relação à pesquisa passada, agora com 37,8% dos votos nominais. Em segundo se apresenta Dr. Giovanni (PL) com 32,7%. Em terceiro vem o professor Pedro Leitão com 20,4% dos votos nominais. Júlio Ribeiro (PRD) assume a quarta posição com 4,6% e Johny Claudy (PSDB) com 4,5% está em quinto lugar.

Rogério Soares

O candidato dos Republicanos mantém-se na frente com diferença de com 5,1% para Dr. Giovanni, que aperta a disputa na reta final das eleições. Os eleitores em dúvida e que votam em branco diminuíram substancialmente, demonstrando que o eleitor já está em fase de decidir a respeito do voto.

Dr. Giovanni

O candidato do PL, Dr. Giovanni, cresceu 1,3 pontos em relação à pesquisa anterior, manteve-se no mesmo patamar, demonstrando resiliência eleitoral no momento. Analistas que acreditavam que o candidato iria se desidratar eleitoralmente pelos resultados das últimas pesquisas, o candidato deu recado que não e está firme na luta.

Pedro Leitão

O candidato do PDT, o professor Pedro Leitão, que na última pesquisa caiu para 15,6%, volta ao patamar de 20,4% demonstrando também resiliência na disputa eleitoral. Melhorando seu desempenho em regiões chaves na área urbana da cidade, mas ainda frágil na área rural do município.

Júlio Ribeiro e Johny Claudy

Já Júlio Ribeiro, candidato do PRD, vem com pouca votação na área rural do município, mas se apresentando melhor do que Johny Claudy na área urbana. Assim com leve diferença de números a favor de Júlio, os dois seguem empatados tecnicamente pela margem de erro, demonstrando que ambos não querem terminar as eleições em último lugar.

Analisando

A sexta pesquisa do DIÁRIO veio demonstrar que as eleições ainda não estão definidas. A resiliência da oposição, tanto de Dr. Giovanni quanto de Pedro Leitão, estancou um crescimento semanal de Rogério que vinha sendo gradativo nas últimas cinco pesquisas. A oposição se organizou estruturalmente, agora com inimigo comum eleitoralmente, deixando Rogério como alvo das críticas, após assumir a liderança das pesquisas em Caratinga.

Analisando II

O que se observou na pesquisa do DIÁRIO nesta semana, que todos os três candidatos, Rogério, Giovanni e Pedro cresceram em citações do eleitorado, porém Pedro cresceu mais, seguido de Giovanni e Rogério. Em contrapartida, as intenções de ‘votos brancos’ e ‘não sabe’ diminuíram substancialmente, demonstrando que o eleitor está optando mais chegando ao teto das decisões do voto. Agora a campanha deverá se acirrar que será pela disputa do voto do outro, e não do indeciso, já que os indecisos, saíram do muro.

Analisando III

Há 10 dias das eleições o que analistas dizem que as estruturas de campanhas estão sendo colocadas nos limites e defeitos dos organizadores estão sendo também testados nos limites. Assim poderá favorecer aos candidatos, o carisma pessoal, a estrutura partidária e o evitar erros das campanhas e do próprio candidato. Um escorregão nesta etapa poderá ser fatal.

Vereadores

Amanhã a sexta pesquisa eleitoral rumo ao legislativo municipal de Caratinga. São mais de 270 candidatos, dezenas de partidos e 17 vagas na disputa. Amanhã você candidato pode estar entre os primeiros mais citados, entre os primeiros do partido ou então ver seu nome na lista de citações. Amanhã não perca!!! Até lá.