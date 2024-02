Pacheco vai chamar Zema e Haddad para nova reunião sobre dívida de Minas

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou, nesta terça-feira, que convidará o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para uma reunião em março para tratar da repactuação da dívida bilionária do estado com a União. Conforme o presidente do Senado, Haddad, com quem se encontrou, assegurou que está trabalhando no tema juntamente com a sua equipe, no Ministério da Fazenda, e disse já ter avançado nos estudos sobre a viabilidade.

De acordo com Rodrigo Pacheco, será realizada uma reunião com o ministro, no início de março, para discussão do assunto. Na data, será convidado também o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Tadeu Leite. “É muito importante a gente aproveitar o mês de março e avançar de uma maneira definitiva na questão, não só da dívida de Minas em si, da situação específica de Minas para pagamento da dívida, como eventualmente uma solução federativa também para todos os estados. Num grande programa que possa ser a solução, não só de Minas, mas também para outros estados, que eu considero que é o desejo também do ministro Fernando Haddad e do presidente Lula”, declarou.