Estado confirma ao DIÁRIO que Minas receberá vacinas contra Dengue amanhã

As primeiras vacinas contra a dengue têm previsão de chegada a Minas Gerais nesta quinta-feira (22), conforme informou a Secretaria de Estado de Saúde ao DIÁRIO.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) ainda informou que receberá 78.790 doses da vacina contra a dengue, Qdenga, conforme informações do Ministério da Saúde, para vacinação do público de 10 e 11 anos.

Todos os 22 municípios elencados anteriormente receberão o imunizante. Dos 22, 9 são da região de Saúde de Coronel Fabriciano/Timóteo (Coronel Fabriciano, Timóteo, Pingo-d’Água, Antônio Dias, Marliéria, Santa Maria de Itabira, Jaguaraçu, Dionísio e Córrego Novo), e 13 da região de Saúde de Belo Horizonte/Nova Lima Caeté (Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, Nova Lima, Caeté, Rio Acima, Jaboticatubas, Raposos, Belo Vale, Moeda, Nova União e Taquaraçu de Minas).

Dentre as 22 municípios mineiros contemplados inicialmente, estão Pingo D’Água e Córrego Novo, devido à proximidade com o Vale do Aço, que concentrou grande número de casos notificados desde o início do ano.

O Ministério da Saúde definiu como prioridade a vacinação de pessoas de 10 a 14 anos residentes em municípios de grande porte e com classificação de alta transmissão de dengue do tipo 2. As cidades próximas a esses locais também foram incluídas.

Tão logo sejam recebidas as doses na Central Estadual da Rede de Frio, a SES-MG fará a distribuição e logística da vacina às Unidades Regionais de Saúde de Belo Horizonte e Coronel Fabriciano/Timóteo.