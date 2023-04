Ossada humana é encontrada em condomínio de Caratinga

CARATINGA- Uma ossada humana foi encontrada nessa segunda-feira(17) no condomínio Jardim, que fica no final da avenida Professor Armando Alves.

A Polícia Militar compareceu ao local, constatando que havia uma ossada em grande estado de decomposição e parcialmente queimada. Um funcionário que trabalha na obra sentiu um forte odor e chamou a polícia.

A pericia realizou os trabalhos de praxe. Todavia, em exames preliminares realizados pela perita criminal, não foi constatado sinais de violência, estando a calota craniana intacta, demais ossos estavam fragmentados e alguns espalhados pelo local.

Não foi constatado o sexo dos restos mortais, e não foi possível definir a data de quando o corpo foi depositado naquele local.

Os restos foram encaminhados para a perícia médico legal, ficando à disposição da autoridade policial.

Não se trata de morador do local e nem de pessoa desaparecida na região.