OPERAÇÃO ADVERSARIUS: Ação entre PC e PM visa desarticular organização criminosa que age em Manhuaçu e região

MANHUAÇU – Na manhã desta terça-feira (19), em Manhuaçu e região, foi deflagrada a Operação Adversarius, conjuntamente pela Polícia Civil e Polícia Militar de Minas Gerais.

Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão para desarticular grupo criminoso responsável por tráfico de drogas, crimes contra a vida e patrimônio na região de Manhuaçu. A ação é resultado de investigações promovidas pela Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Manhuaçu, sob a coordenação do delegado regional Felipe Ornelas. Os mandados estão cumpridos nesta Operação foram nas cidades de Manhuaçu, Simonésia e região.

As ações ainda estão em andamento, gerando o seguinte resultado parcial: Cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão; 7 conduzidos por posse de arma de fogo e tráfico de drogas.

As ações foram coordenadas pelo delegado regional, Felipe de Ornelas Caldas, pelo delegado da Furtos e Roubos, Guilherme Mariano, pela delegada de Polícia, Jessica Fidelis, pelo inspetor Hernesto Francisco, além do apoio da PMMG. Participaram da operação, 60 policiais civis e 50 policiais militares.