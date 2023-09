Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Mais de 13 mil vagas em Minas

Os postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Minas Gerais disponibilizam 13.555 vagas nesta segunda-feira, 18. Os números são do Painel de Informações sobre o sistema. A página é administrada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). Pela internet, o trabalhador pode ter acesso às oportunidades disponíveis em todas as unidades do Sine no estado. A unidade do Sine com o maior número de vagas é a de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 3.455. Em segundo lugar vem o Sine Pedro Leopoldo, com 1.245 oportunidades, seguido pelo Sine BH, e Araxá, com 756. (Balcão News – Belo Horizonte)

CAA promove competição acadêmica

Já estão abertas as inscrições para a Competição Acadêmica – Prática Jurídica. A competição é destinada aos estagiários e estagiárias de Direito com o objetivo de oferecer aos estudantes, experiências por meio de eventos ou julgamentos simulados por meio de simulações da prática jurídica das áreas Cível e Criminal. As competições acadêmicas de direito oferecem aos estudantes de direito experiência no mundo real através de eventos ou julgamentos simulados, onde argumentam e defendem casos. (Rede Sindijori MG)

Araxá paga piso da enfermagem

O prefeito Robson Magela assinou quatro termos de fomento que totalizam R$ 514.384,80, referente à assistência financeira complementar do Governo Federal, designado ao cumprimento do Piso Nacional da Enfermagem. Os recursos serão destinados para a Santa Casa de Misericórdia de Araxá, Casa do Caminho, Centro de Diálise de Araxá (CDA) e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), contemplando 284 profissionais. Os termos garantem recursos para pagamento do Piso da Enfermagem referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2023, e serão repassados para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem até o próximo dia 21 de setembro. (Correio de Araxá – Axará)

Imbé sedia reunião de Banco de Alimentos

O município de Imbé de Minas sediou no final de semana a reunião ordinária da Rede Leste de Bancos de Alimentos. O prefeito João Batista recebeu diversas autoridades, quando destacou a importância do banco de alimentos para o desenvolvimento da agricultura no município. “Aqui no Imbé a agricultura é muito forte. É muito importante esse evento incentivando nosso agricultor. Para nós é uma satisfação muito grande receber esse evento na cidade. Na Relba são 48 municípios e essa reunião acontece mensalmente. Estamos com a presença de dois deputados, representantes de várias cidades, pessoal que produz cafés de qualidade”. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Museu faz exposição “Visões da Ibituruna”

O Museu da Cidade vai expor a mostra “Visões da Ibituruna”, com fotos dos fotógrafos Fábio Monteiro e Ana Flávia Tragino. A exposição ficará em cartaz até dia 30 de setembro e tem como inspiração a obra “Trinta e seis vistas do Monte Fuji”, do japonês Katsushika Hokusai (1760-1849). A exposição faz parte da 17ª Primavera dos Museus, que durante os dias 18 a 24 de setembro acontecerá em todo o país. O movimento é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) para promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros. A cada edição, o Ibram lança um tema para fomentar as discussões e inspirar os eventos propostos pelos museus ou instituições culturais. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Ipatinga oferecerá banho para população

Será inaugurado em Ipatinga, no próximo dia 27, no bairro Novo Cruzeiro, o projeto “Amor em Forma de Banho”, que oferecerá banho a moradores em situação de rua, além de roupa limpa e refeição. A idealização é da Sociedade de São Vicente de Paulo, Pastoral do Povo da Rua e Grupos de Assistência a pessoas em situação de rua. A Diocese Itabira/Coronel Fabriciano aponta que, com o crescimento constante de pessoas dormindo nas ruas – muitos sem moradia fixa ou família – voluntários buscam formas de se solidarizar com estas pessoas, visitando, conhecendo suas realidades, orientando e encaminhando para os serviços públicos especializados. (Diário do Aço – Ipatinga)

Ferroviária de Chiador restaurada

O município de Chiador guarda uma das maiores riquezas do período imperial em Minas Gerais: a primeira estação ferroviária do estado, inaugurada por Dom Pedro II. O cartão postal da cidade de menos de 3 mil habitantes, no entanto, sente em sua estrutura a passagem do tempo. Mesmo tendo sido tombada pelo município em 2003, a estação tornou-se alvo de ação do Ministério Público de Minas Gerais logo na década seguinte devido à má conservação. Devido à criação desse espaço, foi determinado em 2012, pelo MPMG, que fosse feita uma compensação pela construção da hidrelétrica, com as obras da ferrovia, que devem começar em outubro deste ano, aumentando a ansiedade pela recuperação do espaço tão importante para a região. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)