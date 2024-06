Odontologia do UNEC é reconhecida com nota de excelência pelo MEC

CARATINGA – Um reconhecimento que prova a qualidade do curso de Odontologia do Centro Universitário de Caratinga – mantido pela FUNEC – pelo Ministério da Educação, com a nota 4 (em uma escala de 0 a 5), como explicou a pró-reitora de Ensino, Raquel Carvalho: “No momento em que o MEC vem avaliar a instituição nós temos esse feedback de todo o trabalho que foi construído ao longo destes cinco primeiros anos do curso. Então, as dimensões que o MEC avalia (organização didático-pedagógica, corpo docente, apoio dado ao discente, equipe técnico-administrativa, processo de autoavaliação, Pesquisa e Extensão) mostram toda a integração da instituição neste processo. Por isso, receber uma nota 4, uma nota de excelência, nos dá muita alegria e um desejo ainda maior de continuar lutando por esta instituição, porque nós acreditamos na FUNEC, no Centro Universitário, e o perfil do nosso egresso carrega esta qualidade, esta excelência”.

Este resultado é fruto do trabalho árduo de toda a equipe acadêmica, do compromisso constante com a excelência na formação dos estudantes e do investimento da instituição, responsável pela gestão do Centro Universitário, em um projeto de qualidade, que fortalece o ensino conectado à prática profissional, como declarou, satisfeito, o coordenador do curso, Marco Antônio Junqueira: “Eu tenho muito orgulho da FUNEC. Durante todos esses anos tentamos trabalhar com a maior excelência possível; fazendo com que todos os convidados, concursados, aqueles que vieram fazer parte da equipe da Odontologia entrassem com o coração, com paixão, e a gente conseguiu isso. A Pró-reitoria de Ensino com o Registro Acadêmico, meus colegas professores (que têm tanto mérito quanto eu), a dedicação que todos tiveram foi fundamental para esse resultado. Esta nota veio fortalecer o nosso entusiasmo, o nosso amor pela instituição que é de Caratinga – porque nós valorizamos as coisas daqui, o que é nosso! E esse reconhecimento nos permite dar outros passos maiores – nós já começamos com a Extensão e pretendemos iniciar cursos de especializações não só para os nossos egressos, mas também para profissionais da nossa microrregião. Então a FUNEC é um apoio substancial para a riqueza cultural, o ensino, de Caratinga e região”.

“A nota 4 coroa a excelência do curso e é um incentivo para a instituição investir, cada vez mais, em outras melhorias e avanços no curso de Odontologia, para que seja possível oferecer uma formação ainda mais qualificada, alinhada com as demandas do mercado de trabalho e as expectativas da sociedade. Quando se tem uma nota de excelência é sinal de que a instituição realmente está caminhando e conduzindo suas ações de acordo com a sua missão. Isso mostra que o UNEC está no caminho certo, mantendo sua tradição de mais de 60 anos de existência e credibilidade”, ressalta Raquel Carvalho.

O UNEC segue firme no propósito de transformar vidas por meio da educação e de contribuir para o avanço da Odontologia no país. Com isso, acadêmicos, pais, colaboradores e a comunidade em geral seguem nesta parceira na construção de um futuro promissor na área da saúde bucal, graças a toda a equipe, sempre empenhada em entregar o melhor, como agradeceu o reitor do UNEC, Antônio Fonseca: “Nós temos que agradecer, primeiro, aos nossos alunos que amam a instituição. Depois aos professores que são mais que especiais e muito bem conduzidos pelo coordenador. Enfim, é todo este grupo (desde o profissional da limpeza até o coordenador) que nós somos imensamente gratos”.