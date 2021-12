O ‘SIM’ COMUNITÁRIO EM VARGEM ALEGRE

VARGEM ALEGRE – No último mês de novembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou um estudo que aponta que os registros de casamentos civis caíram 26,1%, a maior queda da série histórica do IBGE. Em 2020, foram registrados 757.179 casamentos, contra 1.024.676 no ano anterior. Desde 2015, o número de casamentos vem recuando, mas as medidas de isolamento social por causa da pandemia de Covid-19 aumentou a queda. No entanto, o município de Vargem Alegre está disposto a fazer com que esses registros voltem a crescer, pois na sexta-feira (10) foi realizado casamento comunitário reunindo cinco casais que puderam dizer o ‘sim’. E, para o ano que vem, a perspectiva é que outros dois eventos semelhantes sejam realizados.

O EVENTO

A Prefeitura de Vargem Alegre, através da Secretária de Assistência Social/CRAS, realizou a celebração do Casamento Comunitário na Escola Sebastião Machado dos Reis. A cerimônia foi celebrada pelo juiz de paz Carlos Solto, que utilizou uma passagem do Apóstolo Paulo sobre o amor para marcar a união dos cinco casais: “Ainda que eu falasse a língua dos homens, e falasse a língua dos anjos, sem Amor eu nada seria” (1 Co 13).

Além de toda estrutura física para realização dos casamentos, o governo municipal ajudou os noivos com o vestuário, jantar, orientações e documentação.

Marise Silva Pinto Machado Reis, coordenadora CRAS, comentou que a pedido da prefeita, ela ficou à frente desse evento. “O CRAS atende 200 pessoas, agora tivemos oportunidade de realizar o casamento destes cinco casais. A prefeitura organizou todo o processo para o casamento. Primeiro partimos do desejo do casal e, em seguida, providenciamos as documentações”.

A prefeita de Vargem Alegre, Maria Cecilia da Costa Garcia, a ‘Cilinha’, já tinha experiência anteriores na realização de Casamento Coletivo. “Não é o primeiro evento deste tipo que participo, como secretária de Assistência Social e coordenadora do CRAS, tive a oportunidade de ajudar na realização de outros, sempre partimos do princípio da realização do sonho dos nossos assistidos. É um anseio da comunidade, onde ajudamos os noivos a roupa de gala, oferecemos o jantar e toda estrutura para que seja realizado, temos parcerias para realizar. Próximo ano pretendemos realizar dois casamentos comunitários, um no primeiro e outro no segundo semestre”.

A secretária de Desenvolvimento Social, Silvana Pereira, ressaltou a importância da realização dos casamentos comunitários, e explicou aos interessados como proceder. “É de grande importância na vida desses casais, alguns já moram juntos e agora tiveram a oportunidade de regularizar sua situação e confraternizar e realizar um sonho, muitas famílias são vulneráveis financeiramente, nosso papel de ajudar esses casai. O primeiro passo para os novos casais que querem realizar esse sonho, é procurar Secretária de desenvolvimento social localizada na rua Manoel Inácio 641, centro de Vargem Alegre e se cadastrar no CAD Único (Cadastro do Governo Federal) em seguida procurar o CRAS para receber outras informações e dar andamento ao processo”.