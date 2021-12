Deputado Mauro Lopes destina verba para investimentos no PAA e infraestrutura

ENTRE FOLHAS – A emenda parlamentar destinada a Entre Folhas, de autoria do deputado Mauro Lopes, chegou em boa hora. Ailtinho, como é conhecido o prefeito Ailton Silveira Dias recebeu o ofício nesta segunda-feira, 13, comunicando o empenho do investimento no Programa de Aquisição e Distribuição de Alimentos da agricultura familiar (PAA) para duas associações de Produtores Rurais. Com o recurso, o Município deve investir mais de R$200 mil na agricultura familiar, em 2022.

A Associação de Produtores Rurais do Córrego do Macaco receberá o valor de R$87.999,80. Já o montante indicado para a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Comunidade do Córrego da Atalaia III é de R$71.999,70. Além disso, a Administração Municipal mobilizou esforços para garantir o escoamento da produção. A Secretaria de Infraestrutura e Obras está trabalhando na recuperação e manutenção de estradas na zona rural. Também através de recurso enviado pelo deputado, a Secretaria de Obras trabalhou na manutenção do recapeamento asfáltico e cascalhamento em trechos das estradas da região.

O esforço que Ailtinho sempre fez para trazer investimento para a zona rural não é novidade. Presidente do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço, o prefeito foi pioneiro no incentivo de parcerias para beneficiar toda a região, promovendo melhorias em estradas vicinais, através de calçamento, cascalhamento ou asfaltamento, conforme a possibilidade de cada trecho dos córregos. Até então, o projeto nunca tinha sido visto na região. “Esse é o meu legado. No dia que eu sair da gestão, saio com a certeza que fiz tudo que pude pelo trabalhador rural”, explica Ailtinho.

Ao que tudo indica, o secretário de Infraestrutura e Obras, Marcos Antônio Marques, o ‘Marquim do Brôa’ como é conhecido, compartilha do mesmo interesse do Prefeito. Desde que assumiu a Secretaria no primeiro semestre deste ano, mobilizou a equipe para a realização de benfeitorias que estão facilitando muito a vida dos trabalhadores da zona rural. Além da manutenção e cascalhamento de trechos das estradas, o Secretário promoveu a recuperação de pontes em vários córregos. Além disso, segundo informações da Secretária de Agricultura e Meio Ambiente, Regiane Souza, o apoio da equipe de Obras foi imprescindível para a manutenção de projetos da Pasta. “Nós trabalhamos juntos, sem o apoio da equipe de Obras nesse ano, principalmente no tempo das chuvas, seria impossível manter nossos projetos funcionando”, explica. Ainda segundo informações da Secretária, a parceria deve continuar em 2022. “Se Deus quiser, no próximo ano vamos conseguir ampliar nossos programas e beneficiar mais pessoas”, complementa.

Assessoria de Comunicação