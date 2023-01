O AUDACIOSO ÍCARO CAT

Com o single ‘Mídia’, o cantor abraça o rap e o hip hop, mas a camada rock persiste em sua obra

CARATINGA – Um dos nomes do rock feito em Caratinga, Ícaro Cat tornou-se conhecido com a banda Audácia. Agora ele lança o single ‘Mídia’ contendo duas músicas inéditas de sua autoria, que tem como gênero principal hip hop/rap e secundário rock. A obra está disponível para audição ou download desde sexta-feira (20) nas principais plataformas digitais de streaming como Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube e outros.

Mesmo longe de sua banda, Ícaro Cat continua audacioso, mas com os pés no chão e sempre aberto para novas parcerias e novos sons, como confirmamos nessa entrevista.

O que mudou em você desde que lançou ‘Além do Bem e do Mal’ (2016)?

Houve mudanças principalmente com relação ao próprio grupo envolvido em trabalhos musicais, onde cada membro da antiga banda Audácia possuía um projeto pessoal, como estudar, se formar, montar empresas, enfim isso me levou a criar um projeto musical solo, mesmo tentando por algumas vezes estabelecer o contato com os antigos membros. E pude perceber que o mercado musical agora precisava primeiramente ser digitalizado, na época foi apenas um lançamento físico.

Você parece ser muito prolífero em sua produção musical. Quais temas mais lhe atraem?

Me inspiro muito no que está acontecendo no momento, no mundo, me baseio muito no que leio, no que assisto e também nas questões sociais e políticas

Costuma ser pessoal em suas letras ou gosta de criar seu próprio mundo?

As letras são pessoais, escrevo o que sinto ou penso em um papel ou no próprio celular, algum tempo depois crio a melodia e ritmo, muitas vezes sou influenciado pelos artistas que estão na minha playlist.

Agora você apresenta influências do rap e hip hop. Acredita que esses gêneros atualmente dialogam mais com o jovem do que o rock?

Sim, na verdade sempre ouvi muito rap e hip hop. Na minha infância tinha o Racionais, o Gabriel o Pensador, mas nos últimos anos tive um choque de realidade maior com esse gênero em viagens realizadas e no convívio com públicos que gostam desse estilo que são principalmente os jovens, que me mostraram como o rap e também o funk têm uma riqueza cultural muito grande para mostrar a realidade social das comunidades, seja nos prós e nos contras.

Quem te acompanha nesse novo trabalho?

Esse novo trabalho foi gravado com um amigo, que é o Leandro Buda, mas seguindo a tendência musical do momento que é a apresentação dos MC’S e Rappers apenas com acompanhamento de um DJ, para as apresentações ao vivo estou nessa vibe, me identifico com artistas como Filipe Ret, Djonga e L7nnon, Mc Ryan SP, Annita: Poesia Acústica é muito bom que fazem grandes parcerias entre si e ficaria muito feliz em gravar algum projeto coletivo com artistas aqui de Caratinga tanto mais jovens, quanto de outras gerações, estou sempre aberto a parcerias.

Hoje está mais fácil lançar um trabalho musical do que levá-lo ao palco?

Sem dúvida, para o lançamento temos empresas digitais que nos ajudam, bastante, estou lançando pela ONERPM mas chegar ao palco aí depende muito do seu desempenho nas mídias digitais onde você pode alcançar grandes produtores que poderão lhe encaminhar aos palcos.

O nome do single é ‘Mídia’. Qual sua avaliação a respeito do trabalho da mídia em tempos de redes sociais?

O trabalho da mídia é fantástico com a tecnologia das redes sociais, as informações que são veiculadas de forma democrática e com muita garra e competência por vocês da imprensa nos tornam cada vez mais participantes da sociedade, se os políticos são os representantes do povo, vocês são os olhos e os ouvidos.

Por fim, como canta Neil Young, ‘Rockin’ In The Free World’, o que te faz agitar em um mundo livre? O rock é libertário?

Eu como solteiro, muitas vezes para agitar preciso viajar ou me socializar com pessoas e em ambientes que tem a mesma levada libertária, a cidade de Caratinga ainda é muito conservadora e isso é algo que respeito, apesar de não concordar em alguns aspectos. Sim, o rock sempre foi libertário, grandes artistas do Rock como Freddie Mercury, Madonna, Cazuza e outros sempre deixaram bem claro seus estilos de vida nada conservadores, mas numa tendência hoje temos os(as) MC’s e rappers que seguem esse padrão de libertários, em busca do seu lugar ao sol, mas sem esquecer de suas origens humildes. Sem jamais esquecer dos cuidados com o próprio corpo e com sua saúde mental.

Ícaro Cat lança o single ‘Mídia’ (Foto: divulgação)