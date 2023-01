Homem usa táxi para furtar fios de cobre e é preso pela guarda em BH

Um homem foi preso suspeito de furtar fios de cobre na rua Leopoldino Passos, próximo à estação Mineirão, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ele usou um táxi para transportar todo o material furtado. Com ele, a Guarda Municipal apreendeu vários fios de energia, máquinas de solda,furadeira, lixadeira e uma serra.

De acordo com a Guarda Municipal, testemunhas disseram que logo após o crime, ele colocou o material em um táxi e deixou o local, seguindo com o veículo no sentido Centro. Os guardas deram início a uma operação e conseguiram encontrá-lo no bairro Cachoeirinha, na região Nordeste.