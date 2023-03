Núcleo convida para almoço solidário

Renda do evento será destinada para custear despesas da instituição

CARATINGA- Um almoço em família para um domingo. Como cardápio, bacalhau, arroz branco, salada e frango assado com ervas. Tudo isso, aliado à solidariedade. O convite é do Núcleo, que realiza seu primeiro evento de 2023 com objetivo de arrecadar fundos para a continuidade dos trabalhos desenvolvidos.

O evento acontecerá no dia 26 de março, das 12h às 14h, na sede da Casa da Amizade, situada à Rua Princesa Isabel, 421, centro. De acordo com o presidente José Maria Gonçalves, a expectativa é contar mais uma vez com a colaboração da população. “A entidade vive de doações e desses eventos, que são muito importantes. Graças aos corações generosos das pessoas que doam e participam de nossos eventos que mantemos a casa. Com a renda vamos colocar as contas da casa em dia”.

O presidente afirma que a instituição começou o ano “no vermelho”, mas, em nenhum momento deixou de atender aos assistidos. “Agradecemos às farmácias que nos fornecem os medicamentos para nossos assistidos, com quem nós pedimos um prazo e nos concederam. O objetivo principal desse evento é colocar nossas finanças em dia”.

Os ingressos estão à venda pelo valor de R$ 40, diretamente na sede do Núcleo, à Travessa João Coutinho, 22, centro ou pelo telefone 3321-7042; bebidas serão comercializadas à parte. “Caso alguém queira retirar, também vamos fazer a marmita, mas, o ideal é que informe para quem vendeu o ingresso, para prepararmos e levar quentinho. Você degustará uma boa comida e realizará uma colaboração. Aqui no Núcleo prezamos por servir bem. Participe”, finaliza José Maria.