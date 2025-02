NOTÍCIAS DO AGRO

Estimativa

A divulgação pela CONAB, na última terça-feira (28/1), de sua primeira estimativa para a nova safra brasileira de café 2025, com uma redução de 4,4 % em relação à safra 2024, ajudou a impulsionar as cotações em Nova Iorque e Londres nesta última semana do mês de janeiro.

ICE

Sexta-feira, dia 31/1, na ICE Futures US, os contratos de arábica para março próximo quebraram mais uma vez o recorde e estabeleceram um novo patamar histórico nas cotações do café em Nova Iorque. Oscilaram 1.485 pontos entre a máxima e a mínima, batendo na máxima do dia em US$ 3,8105 por libra peso, em alta de 765 pontos. Fecharam o pregão valendo US$ 3,7785 por libra peso, em alta de 445 pontos.

ICE II

Na ICE Europe, os contratos de robusta para março próximo bateram, na máxima do dia, em 5.861 dólares por tonelada, em alta de 127 dólares. Fecharam o pregão da sexta-feira (31/1) valendo 5.718 dólares, com perdas de 16 dólares.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures US caíram, na sexta-feira (31/1) 18.304 sacas. Estão em 867.582 sacas. Há um ano eram de 249.829 sacas. Subiram nesse período 617.753 sacas. Esses estoques caíram nesta semana 61.353 sacas e na semana passada 53.442 sacas. Neste mês de janeiro acumularam queda de 112.385 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar fechou na sexta-feira (31/1) a R$ 5,8370 em queda de 0,27 %. Encerrou a semana passada a R$ 5,9190 e a sexta-feira anterior à passada a R$ 6,0650. Em reais por saca, os contratos para março próximo na ICE em Nova Iorque, fecharam na sexta-feira (31/1) valendo R$ 2.917,45. Encerraram a última sexta-feira (24/1) a R$ 2.721,20 e a sexta-feira anterior à passada, 17/1, a R$ 2.634,28.

Café solúvel

O café solúvel brasileiro alcançou números impressionantes em 2024. Segundo dados da ABICS (Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel), o Brasil exportou 4 milhões de sacas, um crescimento de 13% em relação ao ano anterior. Isso reforça nossa posição como o maior produtor e exportador global de café solúvel, presente em cerca de 100 países.

Embarques

Até dia 30/1, os embarques de janeiro estavam em 3.081.859 sacas de café arábica, 266.028 sacas de café conilon, mais 320.731 sacas de café solúvel, totalizando 3.668.618 sacas embarcadas, contra 3.294.946 sacas no mesmo dia de dezembro. Até o mesmo dia 30/1, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em janeiro totalizavam 4.499.988 sacas, contra 3.887.909 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 24/1, sexta-feira, até o fechamento da sexta (31/1), subiu nos contratos para entrega em março próximo 3030 pontos ou US$ 40,08 (R$233,94) por saca. Em reais, as cotações para entrega em março próximo na ICE, fecharam no dia 24/1 a R$ 2.721,20 por saca, e sexta-feira (31/1), a R$ 2.917,45. Ainda na última sexta-feira, nos contratos para entrega em março, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 445 pontos.