COLUNA ABRINDO O JOGO

Copa da Amizade no segundo semestre

A cada dia aumentam os pedidos de informações sobre a 9ª edição da Copa da Amizade de Futsal. Professores, técnicos, pais e atletas, todos querem saber sobre datas, faixas etárias da tradicional Copa da Amizade. Conversando com organizadora da Copa, Marina Pires, mesmo ela, acostumada às consultas sobre a competição, se disse impressionada com o número de mensagens pelas redes sociais, e WhatsApp. Equipes de várias cidades da região e também do Espírito Santo, já confirmaram presença em nossa cidade no mês de Julho. Breve, será divulgada a arte da Copa da Amizade com todas as informações. Como sempre, mais uma vez, tendo a competente Marina Pires na coordenação geral.

Sucesso da ASAFE deve servir de exemplo

O enorme sucesso, que temos acompanhado da Associação de Amigos do Futebol e Esportes, deve servir de exemplo, modelo a ser seguido por outras entidades com mesmo objetivo social, tendo o Esporte como ferramenta de transformação. Percebo que muitas pessoas até são bem intencionadas, querem ajudar a construir uma sociedade melhor e mais justa. Porém, só boa intenção não basta. É preciso se organizar, se cercar de pessoas com conhecimento sobre leis de incentivo, assessoria jurídica, contábil, e profissionais de Educação física. Só com planejamento, tendo pessoas com credibilidade a frente, é possível se alcançar esse nível de excelência.

“Esporte municipal irá evoluir”

Ainda sobre o evento da ASAFE na quinta-feira (30/1), logo após a entrega de troféus, de maneira breve, não mais que meia dúzia de palavras, ouvi pessoalmente do prefeito Dr. Geovani que “O esporte em Caratinga irá viver novos tempos”. Como desportista desde que me entendo por gente, e profissional de comunicação a 29 anos, estou torcendo pra isso. Afinal, Esporte forte, é bom pra todos. Desejei a ele boa sorte em seu intento. O compromisso da criação da Secretaria de Esportes já é um ótimo começo, entretanto, é apenas o primeiro passo, o segundo, certamente passa pela composição da equipe, infelizmente, nos últimos anos, vimos um departamento comandado por alguém que não tinha a menor ideia do que fazer com o cargo e responsabilidade que tinha. O famoso peixe fora d’água. O resultado só poderia ser desastroso como foi.

