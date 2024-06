NOTÍCIAS DO AGRO

ICE

Os contratos de café na ICE Futures US, em Nova Iorque, e na ICE Europe, em Londres, que somaram boas altas nas duas últimas semanas, e também até quinta-feira (6), mas trabalharam na sexta-feira (7) em baixa acentuada. Mesmo com a queda, os contratos de café, nas duas bolsas, apresentaram balanço positivo na semana.

ICE II

Na ICE Futures US, os contratos de arábica para julho próximo, oscilaram na sexta-feira (7) 1.050 pontos entre a máxima e a mínima do dia. Fecharam a US$ 2,2480 por libra peso, com perdas de 940 pontos. Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para julho bateram em 4.435 dólares na máxima do dia e fecharam valendo US$ 4.275 por tonelada, em queda de 150 dólares.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures US subiram, na sexta-feira (7), 355 sacas e estão em 799.038 sacas. Há um ano eram de 555.206 sacas, quando eram considerados criticamente baixos. Subiram neste período 243.832 sacas. Somaram alta de 14.267 sacas nesta semana e de 10.085 sacas na semana passada. No mês de maio subiram 125.013 sacas. No mês de abril cresceram 64.549 sacas e no mês de março somaram alta de 234.662 sacas. Subiram 103.777 sacas no mês de fevereiro. No mês de janeiro caíram 1.395 sacas.

Dólar e o mercado

Na sexta-feira (7), o dólar fechou a R$ 5,3250 em alta de 1,43 %. Encerrou a sexta-feira passada, 31/5, a R$ 5,2510. Em reais por saca, os contratos para julho próximo em Nova Iorque fecharam valendo R$ 1.583,47. Encerraram a sexta-feira passada, 31/5, a R$ 1.544,45.

Mercado físico brasileiro

O valor das ofertas no mercado físico brasileiro subiu ao longo da última semana, mas recuando na sexta-feira (7). Saíram negócios diariamente até quinta-feira (6). Sexta, com o recuo das bolsas, não apareceram vendedores nas bases oferecidas pelos compradores. Estamos na entressafra e é pequeno o volume de café da safra que está terminando ainda em mãos de produtores. A colheita da nova safra 2024/2025 agora avança com rapidez, mas são poucos os lotes 2024/2025 oferecidos ao mercado. Os cafeicultores estão com suas atenções voltadas para os trabalhos de colheita e benefício da nova safra.

Embarques

Até dia 7 os embarques de junho, estavam em 157.579 sacas de café arábica, 44.700 sacas de café conilon, mais 4.038 sacas de café solúvel, totalizando 206.317 sacas embarcadas, contra 297.776 sacas no mesmo dia de maio. Até o mesmo dia 7 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em maio totalizavam 499.883 sacas, contra 782.906 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 31/5, sexta-feira, até o fechamento do dia 7, subiu nos contratos para entrega em julho próximo 245 pontos ou US$ 3,24 (R$ 17,26) por saca. Em reais, as cotações para entrega em julho próximo na ICE, fecharam no dia 31 a R$ 1544,45 por saca, e sexta-feira, dia 7, a R$ 1583,47. Ainda na sexta, nos contratos para entrega em julho, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 940 pontos.