COLUNA ABRINDO O JOGO

Parabéns, Ricardo

Devo confessar que me surpreendi com a grandiosidade da Copa das Comunidades, competição idealizada e promovida todos os anos pela própria comunidade, principalmente por esse cara que admiro e respeito muito. Ricardo Gesseiro é daquelas pessoas que fazem futebol por abnegação, amor e dedicação ao próximo. Morador da comunidade há décadas, me contou que o campo só existe, porque metade dele foi feito no braço pelos moradores. Sem essa união de todos, o campo não existiria. Ao chegar no bairro, pude sentir o orgulho no rosto das pessoas e a felicidade de realizar algo tão importante. Com às equipes perfiladas para o hino nacional, com os olhos rasos d’água, Ricardo orgulhosamente me disse: “coisa linda isso na comunidade. As pessoas lá embaixo, precisam entender que a maioria das pessoas que moram aqui são honestas e do bem”.

Pessoas como Ricardo Gesseiro, entenderam muito antes de qualquer um de nós, a importância do esporte para a vida das pessoas, principalmente moradores de comunidades que muitas vezes, são notícias infelizmente apenas nas páginas policiais. Parabéns, Ricardo!

Apoios importantes

Só quem promove eventos esportivos, sabe quanto é importante os diversos apoios. Afinal, não é fácil organizar e promover competições. Por isso, valorizar quem abraça a ideia desde o início é primordial. Nesse sentido, em diversos eventos que tenho comparecido, profissionalmente ou não, tenho encontrado o vereador Rômulo Gusmão. Já não é de hoje, que diversos desportistas têm contado com seu apoio, independente da época. Mais uma vez estava presente.

O empresário Rogério Soares, através de sua empresa, também tem sido apoio constante em diversos momentos do nosso esporte em diferentes modalidades. Apoiando não só às equipes, mas, também os organizadores como Ricardo Gesseiro. Coincidência ou não, na foto, nós três com origens em comunidades como a Santa Isabel “Morro da Antena”.

Festa linda na “Antena”

Outras autoridades estiveram presentes na grande final da Copa das Comunidades. Vereadores Careca, Noé e Catita também foram prestigiar a finalíssima. Presenças e apoios importantes para a comunidade que muitas vezes não se sente representada. Conversando com várias pessoas do bairro que me receberam super bem, uma das observações que mais ouvi, foi da necessidade de projetos sociais na comunidade e melhorias no campo. Agentes públicos precisam entender que é muito mais que futebol e bola rolando.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm