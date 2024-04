NOTÍCIAS DO AGRO

Vietnã

Com o Vietnã praticamente fora do mercado, aumento de consumo na Ásia, entraves logísticos, agravados pelos ataques terroristas no Canal de Suez, ausência de estoques de segurança e seguidos problemas climáticos ao redor do mundo, as cotações do robusta na ICE Europe, em Londres, têm atingido altas históricas, arrastando junto as cotações do arábica, que também enfrenta problemas com as incertezas climáticas e baixos estoques mundiais. Esse cenário continuará trazendo fortes oscilações aos preços do café.

ICE

Na quinta-feira (28/3), véspera dos feriados de Páscoa, os contratos de café na ICE Futures US e na ICE Europe, depois de acumularem boas altas nos três primeiros dias da semana, tiveram uma quinta-feira de ajustes e realização de lucros. Os dois pregões fecharam os trabalhos em queda. Na última semana, as cotações do arábica em Nova Iorque acumularam alta de 2,1 % e as do robusta, em Londres, de 3,6 %.

ICE II

Na ICE Futures US, os contratos de arábica para maio próximo, bateram em US$ 1,9120 na máxima do dia, oscilaram 365 pontos entre a máxima e a mínima, e fecharam a última quinta-feira (28/3) em queda de 180 pontos, a US$ 1,8885 por libra peso. Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para maio próximo, bateram em US$ 3.591 na máxima do dia e fecharam em queda de 80 dólares, valendo US$ 3.479 por tonelada.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures US subiram, na quinta-feira (28/3), 11.330 sacas e estão em 595.209 sacas. Há um ano eram de 747.853 sacas, quando já eram considerados criticamente baixos. Caíram neste período 152.644 sacas. Subiram nesta semana 27.112 sacas e na semana passada 79.419 sacas. Subiram 103.777 sacas no mês de fevereiro. No mês de janeiro caíram 1.395 sacas. Em dezembro cresceram 27.158 sacas. No último mês de novembro apresentaram queda de 165.072 sacas e no mês de outubro, a queda totalizou 52.807 sacas. No mês de setembro esses estoques caíram 58.986 sacas. No mês de agosto, a queda foi de 45.369 sacas e no mês de julho de 16.163 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar subiu 0,72 % frente ao real e fechou a quinta-feira (28/3) a R$ 5,0150. Quarta-feira (27/3) caiu 0,08 %. Na sexta-feira (22/3) fechou a semana a R$ 4,9990. Encerrou a sexta-feira (15/3) a R$ 4,9980. Em reais por saca, os contratos para maio próximo em Nova Iorque fecharam quinta-feira (28/3) a R$ 1.252,80. Terminaram a sexta-feira passada, dia 22 de março a R$ 1.222,35.

Mercado físico

No mercado físico brasileiro, os preços do café subiram. Os compradores aumentaram as bases de compra ao longo da última semana, acompanhando as altas na ICE Futures US e na ICE Europe. As vendas estão crescendo nestes primeiros meses de 2024, sempre com negociações difíceis, atrapalhadas pelo forte e rápido sobe e desce nas cotações dos contratos nas bolsas de futuro e pelas incertezas climáticas, que trazem muita insegurança aos cafeicultores. A aproximação do período de colheita, quando as despesas crescem, incentiva os produtores a venderem o que resta da safra 2023/2024.

Embarques

Até dia 28 de março, os embarques de março estavam em 2.235.870 sacas de café arábica, 682.987 sacas de café conilon, mais 229.296 sacas de café solúvel, totalizando. 3.148.153 sacas embarcadas, contra 3.425.612 sacas no mesmo dia de fevereiro. Até o mesmo dia 28 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em março totalizavam 3.525.468 sacas, contra 3.877.605 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 22/3, sexta-feira, até o fechamento do dia 28/3, subiu nos contratos para entrega em maio próximo 400 pontos ou US$ 5,29 (R$ 26,53) por saca. Em reais, as cotações para entrega em maio próximo na ICE, fecharam no dia 22/3 a R$ 1.222,35 por saca, e hoje quinta-feira (28/3), a R$ 1.252,80. Ainda na última quinta-feira (28/3), nos contratos para entrega em maio, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 180 pontos.