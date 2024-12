Natupeixe: Sustentabilidade e qualidade no setor de pescados

UBAPORANGA- Na zona rural de Ubaporanga, a Natupeixe se destaca como um exemplo de inovação e sustentabilidade na indústria de pescados. Com um mix de produtos cuidadosamente elaborado para agradar os paladares mais exigentes, a empresa tem como carro-chefe o filé de tilápia, cuja criação e berçário estão localizados no Rio São Francisco, na cidade de Morada Nova de Minas.

Com 8.000 m² de área construída e tecnologia de ponta, a Natupeixe alia qualidade, agilidade e custo-benefício em suas operações. Um dos grandes diferenciais da empresa é sua graxaria, que transforma os resíduos de pescado – como vísceras, escamas e carcaças – em farelo e óleo utilizados pela indústria de rações. Esse processo não apenas aumenta a rentabilidade, mas também posiciona a empresa como um modelo de sustentabilidade ao evitar o descarte inadequado desses materiais.

“Temos uma história de muita luta e trabalho, que começou com meus pais na Peixaria Tubarão,” conta Raquel Damasceno, proprietária da Natupeixe. “Em 2002, percebemos a necessidade de expandir e, em 2006, conquistamos o selo de inspeção federal, permitindo a comercialização em todo o Brasil.”

Atualmente, a empresa atende estados como Minas Gerais e Espírito Santo, oferecendo produtos a granel e embalados para supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos do setor food service.

A Graxaria: Um divisor de águas

A graxaria da Natupeixe foi implantada há quatro anos, em resposta a um problema crítico enfrentado pela indústria: o que fazer com os resíduos de peixe. “Visitamos outras graxarias e trouxemos esse projeto para cá. Hoje, conseguimos transformar 50 mil quilos de resíduos em farinha e 20 a 25 mil quilos de óleo por mês,” explica Raquel. Esses produtos são vendidos para fábricas de ração, contribuindo para a economia circular e reduzindo o impacto ambiental.

O processo envolve o cozimento das carcaças, seguido por uma etapa de prensagem que separa o líquido – transformado em óleo – da parte sólida, que vira farinha. A Natupeixe avaliou que era inviável encaminhar esses resíduos para outras empresas, decidindo internalizar o processo, o que foi uma decisão estratégica e sustentável.

Compromisso com Qualidade e Sustentabilidade

A Natupeixe segue rigorosos padrões de qualidade, sendo fiscalizada pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) e pelo Ministério da Agricultura. “Temos controle total, desde a criação do peixe até a venda, com análises laboratoriais mensais de microbiologia, fisicoquímica e outros parâmetros,” explica Raquel.

Esse compromisso reflete-se também no impacto local. Com 90% de seus funcionários provenientes de Ubaporanga, a empresa contribui para o desenvolvimento econômico da região. “É gratificante saber que estamos ajudando a economia local e levando produtos de qualidade para a mesa do cliente. Quando ele consome o produto, gosta, volta e fala: Eu quero Natupeixe, dá força para não desistir e sempre seguir esse caminho da qualidade. Prezamos muito pela qualidade e fazer o brasileiro consumir mais peixe, que é um grande desafio.” afirma a proprietária.

Olhar para o futuro

A história da Natupeixe é um testemunho de resiliência e inovação. “Venho de família simples, meus pais sempre me ensinaram muito sobre trabalho e determinação. Meu pai buscava peixe na Kombi, então, uma história de muita luta e desafios. Ser empresário no Brasil é desafiador, mas é gratificante ver nossos produtos sendo valorizados. Isso nos dá forças para continuar investindo em qualidade e sustentabilidade,” conclui Raquel.

Com uma visão clara de crescimento e responsabilidade ambiental, a Natupeixe segue como referência no setor de pescados, provando que é possível unir rentabilidade e respeito ao meio ambiente.