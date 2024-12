Korion encerra as atividades de 2024 fazendo entrega de faixas

CARATINGA – A Associação Korion de Desportos encerrou suas atividades no ano de 2024 com a entrega dos novos faixas preta da cidade de Caratinga. A solenidade foi realizada no Palácio de Cristal, nas dependências do Esporte Clube Caratinga. “Agradeço, na pessoa do senhor Edgar Martins, presidente do glorioso Clube Caratinga”, destacou o grão-mestre Marcelo Cardozo, presidente da instituição.

Familiares dos alunos prestigiaram a solenidade. Os alunos que receberam as faixas foram: Breno da Silva Araújo Queiroz, Caio Vitor Marques Machado, Davi Otávio da Silva, Derick Cleiderson Oliveira Silva, Diego Henrique Albano Rocha, Heitor Mello E’lage, Henrique Genelhu Oliveira, Miguel Barros de Souza Carneiro, Reynaldo Tadeu Mello E’lage, que se graduaram para faixas preta 1º DAN, Caio Renato Ferreira Anacleto, graduado a faixa preta 2º DAN e Luciana Cardozo Rocha conquistando a faixa preta 3º DAN.

Edgar Martins, presidente do Esporte Clube Caratinga, parabenizou a todos pelas conquistas e salientou que o clube sempre estará de portas abertas para o Taekwondo.

Marcelo Cardozo fez seu pronunciamento: “Agradeço muito aos familiares e alunos pela dedicação e empenho em todos os treinos assim como nas atividades familiares ao longo desses anos, e aqui se iniciará mais uma etapa na vida de cada aluno, pois a cada virada de ano nos organizamos com objetivos diretos para uma melhor capacidade e também crescer mentalmente no quesito mental, e o Taekwondo que a Korion passa a seus filiados é justamente essa, onde a família é a base de tudo tendo como slogan ‘Aqui a família faz toda a diferença’.

A Korion prepara agora a Gincana Educacional 2025, mantendo assim a interação familiar no objetivo de continuar cumprindo seu papel social na cidade, “onde estamos em busca de parceiros para que possamos fazer a diferença para nossa comunidade, assim como a sequência no Projeto Cidadão do BEM, das parcerias entre a Liga Caratinguense de Desportos e o 62º Batalhão de Polícia Militar de Caratinga podendo ajudar na parte iniciativa do Taekwondo, aulas essas realizadas no batalhão”.