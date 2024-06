Motociclista assassinado a tiros em Teófilo Otoni não tinha passagens pela polícia

Um jovem, de 25 anos, foi assassinado, na manhã desta terça-feira (18), no bairro Manoel Pimenta, em Teófilo Otoni.

De acordo com informações repassadas para policia, Maicon Ferreira dos Santos havia saído de uma barbearia e ia para casa quando foi surpreendido por criminosos.

Ele pilotava uma motocicleta e foi atingido por, pelo menos, 13 tiros. Maicon ainda chegou a andar pelo menos cinquenta metros, mas caiu com o capacete na cabeça.

O rapaz foi encaminhado para o hospital Santa Rosália, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar informou que o crime foge do contexto de outros homicídios na cidade, já que o rapaz não era envolvido com o tráfico de drogas.

Ele não tinha nenhum antecedente criminal e a moto que ele usava está com a situação regular.

Com mais este homicídio, sobe para 32 o número de pessoas assassinadas em Teófilo Otoni desde o início de 2024.