Morre paciente que estava internado na UTI vítima de tentativa de homicídio em Ipanema

Morreu nesta quarta-feira (30), Adilson Emílio da Silva de 43 anos, paciente que sofreu uma tentativa de homicídio nessa terça-feira (29) no Centro de Ipanema.

De acordo com a Polícia Militar, Adilson foi levado para o Pronto de Atendimento Municipal, com quatro perfurações na cabeça.

Ainda de acordo com a PM, por causa do estado de saúde dele que estava grave, o homem foi transferido para um hospital de Manhuaçu e ficou na UTI, onde não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com o tenente, a polícia continua as buscas pelos outros criminosos e ressalta a importância da denúncia anônima.