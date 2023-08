Morre no Rio o segundo integrante da lista de mais procurados de Minas

“Lerdão”, como era conhecido, é apontado como líder de um grupo de tráfico de drogas que atuava em Minas Gerais. David Benedito dos Santos Neto, conhecido por Lerdão ou Murilo, de 29 anos, um criminosos mais procurados de Minas Gerais, que constava na lista Procura-se da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do estado, que inclui os 12 mais bandidos mais procurados foi morto na noite de terça-feira (29/8) no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A morte teria ocorrido num confronto entre traficantes.

“Lerdão” é o segundo da lista de procurados a ser morto. O primeiro, também na terça-feira (28/8), foi Roberto Carlos Paranhos, de 34 anos, conhecido por “Lázaro de Minas”, que morreu numa troca de tiros com a Polícia Militar, na zona rural de Capelinha, no Alto Jequitinhonha.

O corpo de David Benedito, o Lerdão, foi encontrado crivado de balas, por moradores da Comunidade da Fazendinha, no Rio. O criminoso agia na região de Andrelândia e São Vicente de Minas, no sul do estado, sendo integrante de uma organização criminosa da região.

Lerdão tem mandado de prisão em aberto e condenação superior a cinco anos de prisão. Era considerado o líder de uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Civil mineira, ele é o mandante de um homicídio ocorrido na cidade, em função da disputa pelo controle e domínio de pontos de tráfico de drogas.

A morte de David está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro.