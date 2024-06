Morre homem que foi baleado na garupa de mototáxi

Crime foi registrado no bairro Doutor Eduardo na manhã desta quinta-feira (6)

CARATINGA – Na manhã dessa quinta-feira (6), Vitor Rodrigues Gonçalves da Silva, 27 anos, foi alvejado quando estava na garupa de um mototáxi. O crime aconteceu na rua Antônio Catucá, no bairro Doutor Eduardo. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no decorrer da tarde desta quinta.

De acordo com o tenente Lessa, inicialmente a Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo teria sido alvejado por disparos de arma de fogo e que nas proximidades de onde ele estava também teria uma arma. “No local foi constatado que havia uma arma, que foi recolhida, um revólver calibre 38, cinco tiros, estava próximo a mão da vítima, que tinha sido alvejada aparentemente no rosto”, disse o tenente Lessa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e removeu a vítima ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora que deu entrada com vida, em estado grave.

Ainda segundo o tenente Lessa, o mototaxista não soube repassar muitas informações, disse que foram três disparos, mas não visualizou muitos detalhes. “Foram feitas algumas denúncias através do 190, que estão sendo verificadas pela Polícia Militar, além disso a família também passou algumas informações. A motivação do crime possivelmente tem a ver com uma disputa antiga de tráfico de drogas, do bairro Esplanada, já tem uma situação recorrente naquele local, pode ter a ver com isso, é uma das linhas que está sendo trabalhada, mas pode ter a ver com outras situações que estão sendo apuradas”.

De acordo com a PM, a vítima tinha passagem criminal, envolvimento com tráfico de drogas, estava em cumprimento de pena, e há 90 dias quando saiu. A família disse que estava procurando alterar a vida e inclusive estava trabalhando.

A Polícia Militar não tem informações se a vítima chegou a efetuar disparos da arma de fogo que estava em sua cintura. Já no hospital foi recolhido um coldre, equipamento para acondicionar a arma junto ao corpo, com mais cinco munições, um dichavador de maconha e um isqueiro.

No decorrer da tarde, foi confirmada a morte de Vitor. Até o final desta edição, nenhum suspeito havia sido detido.