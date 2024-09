Morador de Caratinga morre em acidente no Ceará

Um morador de Caratinga morreu depois de uma batida entre o carro que ele dirigia e um caminhão no estado do Ceará. O acidente foi na BR-116, entre as cidades de Jaguaribana e Jaguaribe. A picape que Nairton Botelho dirigia bateu de frente com um caminhão pipa.

Nairton ficou preso entre as ferragens. Pessoas que passavam pelo local tentaram ajudar, mas Nairton morreu antes de receber atendimento médico.

Familiares disseram que Nairton trabalhava com a venda de acerolas na região do Aeroporto, em Caratinga. Ele estava de férias pelo nordeste e retornava pra casa.

O corpo de Nairton vai ser trazido de avião, com escala de Fortaleza para Belo Horizonte e depois levado de carro para Caratinga.

O horário e o local do velório ainda não foi definido, mas acontece nesta quinta-feira.