Caratinga recebeu 32 novas empresas em agosto

DA REDAÇÃO- Minas Gerais encerrou agosto com 8.547 novas empresas abertas em todas as regiões do estado, alta de 4,37% em relação ao volume registrado em agosto de 2023, que foi de 8.189 constituições empresariais. A média para o mês foi de 276 novos negócios por dia.

No acumulado do ano, já são 65.923 novos empreendimentos abertos em Minas, um crescimento de 12,01% frente aos oito primeiros meses do ano passado (58.856).

Os dados fazem parte do relatório de registros mercantis divulgado, nesta quarta-feira (11/9), pela Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg), autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e responsável pelo registro de movimentações de empresas no território mineiro.

MUNICÍPIOS

Belo Horizonte segue como o município que mais abre empresas em Minas. Em agosto, a capital do estado recebeu 2.274 novos negócios, alta de 7,98% no comparativo ao oitavo mês de 2023.

No acumulado do ano, Belo Horizonte já formalizou 17.694 novos negócios, o que representa crescimento de 17,32% diante do mesmo período no ano anterior.

Em Caratinga, o total de empresas abertas em agosto foi de 32. Em relação às baixas empresariais, o mês encerrou com 28 extinções.

O relatório da Jucemg considera empresas de todos os portes, com exceção dos MEIs (microempreendedores individuais), cujas inscrições são realizadas diretamente no Portal do Empreendedor, sem passar pelas juntas comerciais estaduais.