Mineira viraliza ao comparar ponto turístico italiano com Manhuaçu

Manhuaçu é cortada pelo Rio Manhuaçu, que é parte da Bacia do Rio Doce. Inclusive, o nome da cidade tem ligação com o recurso hídrico. Manhuaçu, em Tupi, significa ‘rio grande’ ou ‘lugar de muita água’. A cidade cresceu ao redor do rio, que fez parte do ciclo do ouro e, posteriormente, se dedicou ao plantio de café, sendo referência nacional no cultivo do grão.

A cidade, com pouco mais de 90 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2022, fica a 290 km de distância de Belo Horizonte. Pouco mais dos 275 km que separam a capital italiana, Roma, de Florença.

Assim como Manhuaçu, a cidade da região de Toscana também é ligada ao rio que corta o município. Tanto que, comumente, Florença é chamada de “A cidade do rio Arno” devido à sua relação com o rio, que é fundamental para a sua existência e para a economia local. Isso porque é possível fazer passeios de barco pelo rio Arno, em gôndolas ou em minicruzeiros elétricos.