Os riscos da mudança

Mudança é sinônimo de incerteza e os riscos são sempre a verdade presente mais forte. É nessas horas de incerteza que o apoio de pessoas em que confiamos faz toda a diferença. Quando se trata, em especial, de mudanças de mindset, alguns riscos geralmente estão entre os principais motivos pelos quais as pessoas desistem de seus sonhos, muitas vezes sem nem mesmo tentar alcançá-los.

O risco do fracasso, por exemplo, aciona um dos piores vilões das mudanças: o medo de falhar. Essa é uma barreira comum, levantada pelas pessoas quando diante da necessidade de mudar. O medo de fracassar pode impedir as pessoas de até mesmo tentarem coisas novas. Mas, se você não tentar por medo de fracassar, saiba que já fracassou. Se Ayrton Senna tivesse abdicado de seus objetivos após enfrentar dificuldades em sua carreira, nós nunca teríamos assistido a todas as suas históricas vitórias.

Já o risco financeiro pode dificultar a mudança do mindset de várias maneiras. Uma das principais é que o medo de perder dinheiro acaba impedindo a pessoa de tomar decisões que podem mudar positivamente a sua vida, e gerar um foco excessivamente direcionado ao ganho (ou não) de dinheiro, promovendo falta de confiança em suas habilidades e dificultando o desenvolvimento de um mindset mais positivo e focado no crescimento pessoal.

Por outro ângulo, quando as pessoas mudam, podem ser rejeitadas por amigos, familiares ou colegas que não entendem ou não apoiam suas escolhas. Também é comum que, à medida que a pessoa se transforma, ela mude seus pensamentos e seu modo de agir e passe a não se encaixar mais nos antigos grupos aos quais pertence. Isso gera uma sensação de perda, de solidão e até mesmo de rejeição social.

Esses são alguns riscos que podem estar associados à mudança, em especial a mudança de mindset. Mas, se você sabe que precisa mudar, precisa também saber que vai enfrentá-los, e não esmorecer. Aí, entra em cena a determinação e a resiliência, que servem de suporte para combater as adversidades que se apresentam pelo caminho. Riscos sempre existirão. Não se pode, no entanto, ceder a eles. Há que seguir adiante.