Minas Gerais tem mês recorde com mais de 9 mil empresas abertas em outubro

Desempenho representa aumento de 34% em relação ao mesmo período em 2023; já são quase 84 mil novos negócios neste ano

DA REDAÇÃO – Minas Gerais alcançou o volume mais alto de empresas abertas em um único mês em 2024. Em outubro, foram registrados 9.301 novos negócios em todos os 853 municípios mineiros. O desempenho do mês ainda representa aumento de 34% em relação a outubro de 2023, quando foram registradas 6.944 constituições empresariais.

Os dados são do relatório de registros mercantis, divulgado nesta quinta-feira (14) pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG).

No ano, Minas já formalizou 83.834 novos negócios, alta de 15,38% em comparação aos dez primeiros meses do ano passado (72.661). Em média, são 275 novas empresas abertas por dia, contra 240 no mesmo período em 2023. Ou seja, 35 novos empreendimentos a mais por dia.

Para o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio, iniciativas como o Minas Livre Para Crescer e o Redesim + Livre contribuem para que o ambiente de negócios seja favorável ao empreendedorismo, uma das principais diretrizes do Governo de Minas.

“Municípios que passam para o segundo nível do Minas Livre passam a contar, gratuitamente, com essa ferramenta fantástica que automatiza as etapas de abertura e legalização de empresas. Com isso, dependendo do nível de complexidade do negócio, ele pode passar a funcionar em poucas horas”, afirma o secretário.

A presidente da Jucemg, Patricia Vinte Di Iório, destaca o empenho por parte da entidade para reduzir o tempo gasto para abrir uma empresa em Minas. “Com o novo fluxo operacional que adotamos, em setembro reduziu o tempo médio de abertura de uma empresa, via registro automático, de mais de 8 horas para cerca de 3 horas e meia”, completa.

Noroeste e Jequitinhonha lideram crescimento

Todas as regiões registraram alta no número de empresas abertas em outubro em comparação com o mesmo mês no ano anterior. As regiões com maior crescimento foram Noroeste (81,82%), Jequitinhonha/Mucuri (56,03%) e Norte de Minas (49,35%). Na sequência vêm Sul de Minas (38,15%), Vale do Rio Doce (37,43%), Central (35,81%), Triângulo Mineiro (28,69%), Zona da Mata (25,39%), Alto Paranaíba (23,27%) e Centro-Oeste (11,20%).

No acumulado do ano, os índices de participação das regiões no total de novas empresas em Minas também destaca a liderança do Noroeste (20,72%), seguido do Sul de Minas (17,26%), Alto Paranaíba (16,15%) e Central (16,10%). Completam a lista a Zona da Mata (14,84%), Jequitinhonha/Mucuri (14,82%), Rio Doce (14,51%), Triângulo (14,21%), Centro-Oeste (12%) e Norte de Minas (10,68%).

Setor econômico

O melhor desempenho em outubro foi verificado nos serviços, com expansão de 38,56% em relação a outubro do ano passado, seguido pelo setor de indústria (23,82%). O comércio, que havia oscilado negativamente em setembro, voltou a apresentar alta, com desempenho 22,58% maior na comparação com o mesmo mês de 2023.

No acumulado do ano, o setor de serviços expandiu 17,76%, seguido pela indústria (11,70%) e pelo comércio com 8,99% no comparativo com o volume de empresas constituídas no mesmo período de 2023. Outubro apresentou 4.807 extinções de empresas. No somatório do ano, foram 50.148 fechamentos, variação de 21,79% em relação ao mesmo período de 2023 (41.176).

O relatório da Jucemg considera empresas de todos os portes, com exceção dos microempreendedores individuais (MEIs), cujas inscrições são realizadas diretamente no Portal do Empreendedor, sem passar pelas juntas comerciais estaduais.