Homem preso em Divino com carro furtado em Belo Horizonte

DIVINO – Um homem foi preso neste domingo (17) com um carro furtado. A ação aconteceu durante um patrulhamento pela rua Treze de Maio, no Centro de Divino. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, uma equipe da Patrulha Rural localizou um veículo Hyundai HB20, de cor branca, com queixa de furto registrada em Belo Horizonte.

O automóvel foi identificado após os policiais desconfiarem do comportamento do motorista que havia acabado de estacionar o carro. Durante a abordagem, ele tentou se desfazer da chave do veículo, que foi encontrada e apreendida pelos militares.

Uma consulta nos sistemas informatizados confirmou que o carro era produto de furto. O homem foi preso em flagrante pelo crime de receptação e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Muriaé, onde ficará à disposição da Justiça. O veículo foi recuperado e apreendido para os trâmites legais.

Ainda segundo a PM, é importante a colaboração da população com informações que possam ajudar a combater crimes como este. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo telefone 190 ou pelo Disque Denúncia 181.

Rádio Muriaé