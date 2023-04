MGC-135: grave acidente mata mulher e criança de 3 anos em MG

Um grave acidente nesta quarta-feira (26) deixou duas pessoas mortas e três feridas na rodovia MGC-135, em Curvelo, na Região Central de Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu uma HB20 e uma Fiorino. Uma mulher de 27 anos e uma criança de 3 anos morreram no local.

Outras três pessoas ficaram presas às ferragens e sofreram ferimentos, entre elas o motorista da Fiorino, e o condutor e uma passageira do HB20. Elas foram socorridas com ajuda da aeronave dos bombeiros e da equipe da Concessionária Eco Via 135.

Devido à intensidade do impacto, uma carga foi espalhada pela rodovia, o que levou ao fechamento total da via nos dois sentidos.