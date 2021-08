Menores que roubaram em relojoaria são acautelados

CARATINGA – A Polícia Civil de Minas Gerais, através da equipe de furtos e roubos, no âmbito da Delegacia Regional de Caratinga, deflagrou nessa quinta-feira (12), uma operação para dar cumprimento a mandados de busca/apreensão e internação provisória de dois adolescentes de 15 e 16 anos, em razão do cometimento de ato infracional análogo ao delito de roubo majorado mediante o emprego de arma de fogo da relojoaria “Relógio e Cia”, que fica no calçadão, no centro de Caratinga.

O roubo aconteceu no último dia 12 de julho, ocasião em que os infratores subtraíram da relojoaria cordões de ouro, pingentes, anéis de ouro, e cerca de R$ 2.700, 00 reais em dinheiro, dentre outros.

De acordo com o delegado regional Ivan Sales, a Polícia Civil conseguiu apurar a participação de dois adolescentes e de um maior. “Assim que entraram na relojoaria, perderam a chave da motocicleta e tiveram que praticar um segundo roubo para empreender fuga. Essa segunda motocicleta foi localizada três dias após ser abandonada pelos infratores. Antes dessa motocicleta ter sido abandonada, ocorreram mais dois roubos na zona rural, e tudo leva a crer que teria sido um desses adolescentes, com essa moto. É possível afirmar que seria apenas um deles, porque durante a fuga depois do roubo na relojoaria, o outro caiu e se lesionou, então dificilmente ele teria condições físicas de ter participado desses dois roubos”, explicou o delegado.

Ainda segundo o regional, os adolescentes são contumazes na prática de roubo. “É muito difícil lidar com adolescente porque não cabe prisão, mas a PC está muito empenhada em tomar as medidas legais possíveis, por conta disso foi representado ao juízo pela internação dos menores que foi deferida. Eles serão encaminhados para Belo Horizonte”.

Durante o roubo um jovem ficou na função de vigiar a chegada de policiais, ele foi preso e indiciado pela participação no crime.

O material do roubo não foi recuperado, mas o delegado esclarece que o primeiro objetivo da polícia é evitar que o crime ocorra, e o segundo é tentar a prisão em flagrante para recuperar o patrimônio da vítima. “Diante disso, a Polícia Civil de Minas Gerais reitera seu comprometimento com a segurança pública local”.