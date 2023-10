Menor é apreendido com drogas em Pocrane

Na noite dessa quarta-feira(4), a Polícia Militar apreendeu um jovem de 17 anos, com drogas,

na rua Anunciato Ferreira de Castro, em Pocrane.

Em patrulhamento a equipe policial deparou com o menor conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas, carregando algo em suas mãos. Por se tratar de indivíduo que atua na mercância de drogas no município, foi realizada sua abordagem para verificar se havia algo de ilícito, sendo que ao ser abordado, foi identificado que estava com quatro tabletes maconha, acondicionados em sacolinhas de chup-chup. O menor assumiu a propriedade da droga. Em conversa com Breno, este relata que o material é de sua propriedade. O menor assinou um termo de compromisso de apresentação na promotoria, e foi liberado para sua mãe.