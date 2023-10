Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Uberaba aprova incentivos para empresas

A Câmara Municipal de Uberaba aprovou processos de incentivos fiscais para cinco empresas. Os projetos de lei aprovados visam fomentar o desenvolvimento econômico da cidade, impulsionando os empreendimentos e gerando emprego e renda para a população. Todos os pleitos haviam sido analisados previamente pela Sedec e aprovados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Uberaba (Comdesu). Além disso, está prevista ainda a votação de outros quatro processos de incentivo. (Jornal da Manhã – Uberaba.

Licenças ambientais agilizadas no Norte

O Governo de Minas Gerais atendeu a Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams) e estará agilizando a apreciação das licenças ambientais do norte de minas para os projetos produtivos. O superintendente de desenvolvimento de potencialidades regionais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Sampaio melo explicou ao presidente Jose Nilson Bispo, Nilsinho, prefeito de Padre Carvalho. Os dois participaram do 1º Fórum de desenvolvimento regional realizado em Salinas. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Cafés premiados comercializados em BH

Agricultores de todas as quatro regiões produtoras de café do estado – Matas de Minas, Cerrado Mineiro, Sul de Minas e Chapada de Minas –, premiados no 19º Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais de 2022, começam a ter seus produtos vendidos com destaque. As mercadorias integram a linha especial “Cafés Campeões”, lançada no início desta semana numa rede supermercadista de Belo Horizonte. Autoridades públicas da região, empresários e convidados também estiveram presentes ao evento. Dentre eles, a estrela maior do evento, Ercilei José de Oliveira, produtor rural de Manhuaçu, que foi o grande vencedor do concurso em 2022. (Diário de Manhuaçu)

Campo Belo expande Santa Casa

O vice-governador Professor Mateus vistoriou, no início desta semana, em Campo Belo, as obras do novo complexo da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo. Ele também verificou o novo tomógrafo já instalado, avaliado em R$ 1,5 milhão, adquirido com recursos repassados pelo Governo de Minas. As novas instalações contam com cinco andares divididos em dois voltados para um centro de diagnóstico; um para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI); outro para hemodinâmica/ e o quinto para internação. A Santa Casa é contemplada pelo Valora Minas. (Jornal Andradas Hoje – Andradas)

Araguari tem projeto de doação de terrenos

A prefeitura de Araguari está trabalhando em um projeto importante que visa a doação de terrenos para famílias araguarinas. A área para doação se encontra no bairro Novo Horizonte, e de acordo com o estudo realizado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Habitação, serão doados 135 terrenos. Como se trata de uma doação de terrenos, a secretária acrescentou que a gestão municipal vai acionar o Conselho de Habitação para que determine os critérios de doação sugeridos pela Secretaria de Planejamento em parceria com a Secretaria de Ação Social. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

CBMM realiza Simulado de Barragens

Em parceria com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de Araxá, a CBMM realizará o Exercício Simulado do Plano de Ação de Emergência de Barragens nos próximos dias 4 e 5 de outubro. O procedimento faz parte de uma ação preventiva, que reforça a cultura de prontidão e possibilita a avaliação da eficácia das ações para atuação em uma eventual emergência em barragens. A ação é coordenada pelo Corpo de Bombeiros de Araxá e Defesa Civil Municipal. O exercício possibilita a avaliação da eficácia do PAE (Plano de Ação de Emergência). (Correio de Araxá – Araxá)

Concluída obra Ipatinga e Santana

O governo de Ipatinga anunciou que concluiu na última segunda-feira, 2, a obra de duplicação da pista entre os bairros Veneza 2 e Cidade Nova, que liga a cidade a Santana do Paraíso a partir do final da avenida Londrina, ao lado do Distrito Industrial. O projeto inclui ainda uma pista compartilhada para uso de ciclistas e pedestres, cuja iluminação com luminárias de LED está sendo finalizada. De acordo com o Departamento de Energia e Saneamento de Ipatinga (Desa), a pista compartilhada é dividida em dois circuitos. (Diário do Aço – Ipatinga)