Médico é encontrado morto no Hospital Municipal de Governador Valadares

O anestesiologista Gibson Blacker de Andrade, de 36 anos, foi encontrado morto na madrugada deste domingo (02/02) no Hospital Municipal de Governador Valadares (HMGV). De acordo com informações preliminares, o corpo do médico foi localizado no quarto de descanso destinado aos profissionais de saúde.

Até o momento, a causa do falecimento não foi divulgada. O corpo não apresentou sinais de violência, e a polícia segue investigando as situações do ocorrido. A investigação ainda está em andamento para esclarecer os detalhes

A notícia trouxe grande consternação entre os profissionais de saúde e pacientes que tiveram a oportunidade de trabalhar e ser atendidos pelo Dr. O hospital se comprometeu a prestar toda a assistência necessária à família e aos colegas do médico neste momento de luto.

Toda equipe do Jornal Diário de Teó deseja a sinceras condolências a familiares e amigos.

Fonte: Jornal Diário de Teófilo Otoni