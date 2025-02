Motociclista fica ferido em acidente na praça Getúlio Vargas

CARATINGA – Um motociclista ficou ferido em um acidente, na madrugada do domingo (2), no centro de Caratinga. A moto que ele pilotava bateu na lateral de um carro na praça Getúlio Vargas.

O motociclista seguia pela rua Doutor José de Paula Maciel, em direção à Rua Raul Soares, e o carro pela avenida Benedito Valadares em direção à rua Olegário Maciel. Na batida, registrada por uma câmera de segurança, é possível ver o motociclista sendo arremessado por cima do carro logo depois da colisão. A moto pega fogo instantaneamente.

Ele foi socorrido em estado grave para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O motorista do carro, que é visto dando uma ré no veículo, disse para a Polícia Militar que depois do sinal verde abrir para ele, na avenida Benedito Valadares, acelerou o veículo e acabou sendo atingido pela moto. A PM disse que ainda não foi possível ouvir a versão do motociclista.

A PM informou que os dois veículos estão devidamente licenciados e documentos em dia.