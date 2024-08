Medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas são premiados

DA REDAÇÃO- A Superintendência Regional de Ensino de Caratinga realizou cerimônia de entrega de medalhas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 2023. O evento aconteceu na Escola Estadual Dr. José Augusto, em Entre Folhas.

O coordenador regional da OBMEP, professor Carlos Roberto Torrente destaca que a competição tem duas fases. Na primeira, as escolas aplicam provas para todos os alunos. Já na segunda fase, 5% desses alunos fazem outra prova e são distribuídas 500 medalhas de ouro, 1.500 medalhas de prata e 4.500 medalhas de bronze, numa premiação nacional. Desde de 2023, também acontece a premiação estadual.

Na cerimônia realizada em Entre Folhas, a nível nacional, 28 alunos foram premiados, sendo quatro medalhas de prata e 24 medalhas de bronze. A região da SRE também teve 72 medalhistas a nível estadual, totalizando 100 medalhas entregues nesta terça-feira (27).

O coordenador afirma que a premiação foi um momento bastante representativo para os estudantes e as escolas. “Todo aluno que foi medalhista nacional, ele recebeu duas medalhas, a do Estado e a medalha nacional. E foram 20 cidades contempladas com essa premiação. Foi uma festa. A primeira grande festa de cerimônia de premiação que nós temos na SRE de Caratinga”.

Carlos Roberto coordena hoje 202 cidades, 1.088 escolas e oito Superintendências Regionais de Ensino. O caratinguense destaca sua satisfação com os resultados alcançados pelas escolas. “Moro em Governador Valadares há 50 anos, mas sou caratinguense do bairro Limoeiro. Fico muito feliz com esses resultados, porque hoje, como pesquisador da Universidade Federal de Ouro Preto e coordenando um projeto da grandeza da OPMEB é algo satisfaz muito, principalmente vendo Caratinga, a cidade que estudei os anos iniciais, estudei no colégio, na Escola Estadual Princesa Isabel. É muito bom você ver as premiações e a alegria de todos”.

A Superintendência Regional de Ensino de Caratinga obteve o maior número de medalhas. O coordenador regional frisa os incentivos ao medalhistas. “Vale lembrar que todo aluno medalhista a nível nacional participa de um programa chamado PIC, Programa de Iniciação Científica. E quando ele participa do PIC tem uma bolsa de R$ 300 por mês. É uma bolsa paga pela CAPES. Os alunos a nível nacional também premiados, se eles fizerem a graduação numa instituição que ofereça o Mestrado e tenha convênio conosco ganham o direito de fazer esse mestrado pelo fato de ser medalhista. Entram direto num programa chamado Programa de Iniciação Científica do Mestrado e nesse programa ele é admitido. Quando termina a Graduação, recebe o certificado de Graduação e de Mestrado ao mesmo tempo”.

Confira a lista de medalhistas na área da regional de Ensino de Caratinga: