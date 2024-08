Rodrigo Pacheco recebe grupo de caratinguenses e afirma que poderá incluir a cidade na área de atuação da Sudene

Em agenda com o presidente do Senado em Brasília, o candidato a prefeito Pedro Leitão e empresários da cidade buscam atrair investimentos e incentivos fiscais que poderão transformar o cenário econômico e social do município

DA REDAÇÃO- Na última terça-feira (27), o candidato a prefeito de Caratinga pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), professor Pedro Leitão, juntamente com uma comitiva de empresários, participou de uma reunião com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, para solicitar a inclusão do município na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Durante a audiência, foi apresentada ao presidente do Senado a reivindicação, destacando que várias cidades vizinhas, como Piedade de Caratinga, Inhapim e Ubaporanga, já fazem parte da área de atuação da autarquia, enquanto Caratinga permanece de fora.

Com a inclusão na Sudene, Caratinga poderá contar com mais investimentos, incentivos fiscais, planejamento e estudos em diversas áreas, como produção agrícola, apoio a pequenos e médios negócios, além de capacitação e desenvolvimento da mão de obra local.

“Caratinga já perdeu muitas oportunidades, como incentivos fiscais e investimentos em obras e infraestrutura, por não fazer parte da Sudene. Enquanto cidades vizinhas avançam, Caratinga fica para trás, e isso não pode continuar,” afirmou Pedro. Ele destaca que a inclusão na área de atuação da Sudene é o primeiro passo para atrair novas empresas, incentivar a criação de outras e trazer mais investimentos.

Durante a reunião, Rodrigo Pacheco reconheceu a legitimidade da solicitação e se comprometeu a trabalhar para incluir Caratinga na Sudene. Pacheco também afirmou que pretende manter contato direto com uma futura gestão municipal para que a cidade tenha acesso a recursos federais destinados a investimentos em infraestrutura.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

Em sua viagem à capital federal, Pedro também esteve no Ministério da Educação para acompanhar o processo de implantação do Instituto Federal em Caratinga. A cidade foi contemplada com a instituição em março deste ano, e a implantação está em andamento.

Estão previstos investimentos de R$ 25 milhões em infraestrutura e a nomeação de 75 servidores públicos para que o Instituto comece a operar. O IFECT oferecerá 1.500 vagas para estudantes, com expectativa de início das atividades em 2026.