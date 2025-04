Manhuaçu sedia o 26º Simpósio da Cafeicultura das Matas de Minas

Evento acontece entre 23 e 24 de abril

MANHUAÇU – O município de Manhuaçu será palco, nos dias 23 e 24 de abril, do 26º Simpósio da Cafeicultura das Matas de Minas, um dos eventos mais relevantes do setor cafeeiro na Zona da Mata. Realizado no Complexo Esportivo Boston City, no bairro Ponte da Aldeia, o evento é gratuito e as inscrições são feitas na portaria.

Organizado pela ACIAM (Associação Comercial, Industrial e Agronegócios de Manhuaçu), com apoio de entidades como Emater-MG, AMUC, Senar Minas, FAEMG, Sindicatos Rurais, Conselho das Matas de Minas, Secretaria Municipal de Agricultura e o Instituto Federal Sudeste de Minas, o simpósio promete reunir cafeicultores, especialistas e grandes nomes da cafeicultura nacional.

Para o presidente da ACIAM, Walter Vargas, cada simpósio realizado existe a preocupação de trazer novidades para os cafeicultores, tecnologia aplicada e a tendência de mercado.

A abertura oficial está marcada para 8h30 do dia 23, com presença confirmada do governador Romeu Zema. O evento trará debates sobre consumo de café, inovação tecnológica, segurança nas propriedades rurais e o papel da juventude e das mulheres na cafeicultura.

Entre os destaques da programação, estão palestras de nomes como Mariana Proença, que abordará as tendências de consumo de café no Brasil e no mundo; Lucas Reichelm, que falará sobre o uso de drones na agricultura; e José Braz Matiello, com uma apresentação sobre os avanços tecnológicos na cafeicultura de montanha.

Programação completa:

Auditório Isaura Paixão – 23/04

8h30 – Abertura oficial (Presença do governador Romeu Zema)

11h – Tendências do consumo de café – Mariana Proença

14h – Cenários da cafeicultura – Juliam Silva Carvalho

15h30 – Drones na agricultura – Lucas Reichelm

16h30 – Painel: Juventude Rural – Valorização e oportunidades

Sorteios durante o evento

Auditório Isaura Paixão – 24/04

9h – Liderança feminina no mercado de café – Luana Abreu

10h30 – Mulheres do Café – Mariana Proença

14h – Tecnologias na cafeicultura de montanha – José Braz Matiello

15h30 – Tendências do mercado mundial – Luiz Fernando dos Reis

16h30 – Final do Concurso Café Coado

Happy Hour – a partir das 17h30, na praça de alimentação.

Auditório Lino da Costa e Silva – 23/04

14h – Revigoramento de lavouras – Thiago Braga

15h – Preço e consumo para os próximos anos – Elder Stroppa

16h – Segurança na safra – Ramon Andrade Couto

Auditório Lino da Costa e Silva – 24/04

9h – Irrigação do cafeeiro – Rafael Macedo

10h – Qualidade do café – Ronald Baião

11h – Diversificação na cafeicultura – Diego Mathias

14h – Agroturismo e cafés especiais – Katya Ribeiro

15h – Microterroaçamento – Cristiano Alberto

16h – NR31 na cafeicultura – João Pedro de Oliveira

Happy Hour – a partir das 17h30, na praça de alimentação.

Carlos Henrique Cruz / Portal Caparaó