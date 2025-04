Escolas de Educação em Tempo Integral da rede estadual promovem Semana do Protagonismo 2025

Na Escola Estadual Professora Ilma de Lana Emerique Caldeira, em Dom Cavati, diversos clubes surgiram neste ano, incluindo um Clube de Podcast intitulado “Pod da Rua”

DA REDAÇÃO – Entre os dias 7 e 16/4, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) realizou a Semana do Protagonismo 2025, incentivando a autonomia e o pensamento criativo dos estudantes nas escolas estaduais que oferecem Ensino Fundamental em Tempo Integral (EFTI) e Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI).

A iniciativa tem como objetivo orientar a formação dos Clubes de Protagonismo, espaços de convivência criados pelos próprios estudantes para fortalecer a autonomia, responsabilidade e solidariedade, além de estimular o interesse por novos conhecimentos.

“O protagonismo é uma das principais premissas do nosso modelo pedagógico de educação integral. Durante a Semana do Protagonismo, o objetivo é mostrar aos estudantes como se organizar e desenvolver habilidades e competências essenciais para a vida,” afirma a coordenadora-geral de Educação Integral e Profissional, Andrea Botelho.

Formação dos clubes

Os clubes são formados com o suporte de professores, coordenadores e diretores, mas surgem da iniciativa dos próprios estudantes, estimulando o Protagonismo Estudantil. Esse modelo demonstra como a educação se beneficia ao unir a liberdade dos alunos com o apoio estratégico dos adultos.

Após a Semana do Protagonismo, os estudantes começam a implementar as atividades propostas. “Durante a semana, o foco é fomentar a criação dos clubes, e, a partir desse momento, eles se organizam para que os clubes funcionem ao longo do ano letivo,” acrescenta Andrea.

Preparando os estudantes para o futuro

Os Clubes de Protagonismo tornam o ambiente escolar mais dinâmico, preparando os estudantes para os desafios futuros. Esses espaços são inclusivos e democráticos, permitindo a formação de grupos compostos por alunos de diferentes séries, conforme seus interesses.

Na Escola Estadual Professora Ilma de Lana Emerique Caldeira, em Dom Cavati, diversos clubes surgiram neste ano, incluindo um Clube de Podcast intitulado “Pod da Rua”.

“As reuniões acontecem uma vez por semana, e a cada segunda-feira recebemos um convidado para conversar. Entre os últimos convidados, tivemos uma secretária da escola, que discutiu o uso do celular, e uma aluna que compartilhou sua experiência no integral,” explica Ashley Júlia, 14 anos, presidente do clube.

A professora de Projeto de Vida e coordenadora do EMTI, Amanda Santos, comenta sobre os clubes e sua importância na vida dos estudantes. “Criamos o Clube de Games, o Clube de Vôlei e o Clube de Podcast, todas iniciativas dos alunos, baseadas em seus interesses. Esses espaços são essenciais, pois os alunos, às vezes sem perceber, desenvolvem habilidades de liderança, comunicação e trabalho em equipe”, diz a professora.

“Nosso clube é divertido e desafiador. Jogamos diversos jogos, como xadrez e quebra-cabeças, que aprimoram nosso raciocínio lógico e incentivam o trabalho coletivo,” comenta João Mateus, 17 anos, estudante do 3º ano do ensino médio e membro do Clube de Games