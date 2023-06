MANHUAÇU – PM recupera veículo roubado utilizado em outro roubo.

Nesta quinta-feira, 22, a Polícia Militar recebeu informação dando conta que havia um veículo abandonado no Córrego da Sinceridade.

No local, a equipe localizou o veículo com as placas de identificação trocadas e confirmou tratar-se de veículo roubado no dia 11/04/23, na cidade de Belo Horizonte.

Através de consulta ao sistema informatizado foi possível apurar também que o carro havia sido utilizado em um roubo de carga de cigarros na cidade de Caratinga.

Diante dos fatos, o carro foi removido ao pátio credenciado do Detran.