O empresário Leandro Xavier Timóteo, que dirige o Grupo Faveni, fala a respeito de sua trajetória como empreendedor e enfatiza porque apostou na educação como algo transformador

CARATINGA – Uma das referências em educação no Brasil tem sua sede em Caratinga, no bairro Zacarias. A Faveni cresce a cada dia junto da vontade das pessoas em adquirir conhecimento. O Grupo Educacional Faveni é dirigido pelo empreendedor Leandro Xavier Timóteo, que nos conta um pouco de sua trajetória e ratifica que vê “a educação como a principal ferramenta de transformação do país está profundamente enraizada em minha experiência pessoal”

O Grupo Educacional Faveni conta com vasta experiência, atuando no segmento educacional na modalidade presencial e modalidade a distância, com mais de 300 polos espalhados em todo o Brasil. Ofertando ensino de qualidade com cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Fiel à sua finalidade de instituição prestadora de serviços educacionais de nível superior, segundo Leandro Xavier Timóteo, o Grupo Educacional Faveni tem como missão “ser uma Instituição de Ensino de excelência em educação, disseminadora de conhecimentos científico, tecnológico, social, econômico e político, em prol do bem-estar da sociedade e da valorização do ser humano em suas dimensões”.

O senhor tem uma trajetória de vida muito interessante que precedeu a Faveni. Pode contar um pouco sobre ela?

Com certeza! Minha trajetória de vida é marcada por uma grande dedicação à área da educação. Aos 21 anos, dei os primeiros passos nesse ramo e, desde então, me envolvi completamente nessa atividade. Descobri uma verdadeira paixão pelo trabalho educacional e decidi transformá-lo em uma missão de vida.

Ao longo dos anos, tive a oportunidade de trabalhar em diversas instituições de ensino superior, sempre com foco no ensino a distância (EAD). Essa experiência me permitiu adquirir conhecimentos valiosos sobre as peculiaridades e desafios dessa modalidade de ensino.

Em 2012, decidi dar um passo adiante e empreender por conta própria. Foi nesse momento que iniciei minhas atividades de maneira autônoma, buscando oferecer soluções educacionais inovadoras e de qualidade. Graças a Deus, muita dedicação, trabalho árduo e, a uma equipe comprometida, essa empreitada deu certo.

Hoje, tenho a honra e a responsabilidade de ocupar a posição de presidente do Grupo Educacional Faveni. Essa posição me permite liderar uma equipe dedicada e comprometida, e juntos buscamos levar a educação de qualidade para um número cada vez maior de pessoas. A Faveni tem se destacado como uma instituição de referência, oferecendo cursos de excelência e buscando constantemente a inovação no campo educacional.

Minha trajetória é marcada por um amor genuíno pelo trabalho educacional e pela herança de que a educação é uma poderosa ferramenta de transformação. Cada passo dado ao longo desse caminho contribuiu para o crescimento e amadurecimento tanto pessoal quanto profissional, preparando-me para enfrentar os desafios e buscar sempre a excelência na área da educação.

Toda essa trajetória criou um diferencial para empreender?

Sim, minha trajetória na educação ao longo desses quase 20 anos certamente criou um diferencial significativo para o meu empreendimento. As experiências vivenciadas durante esse período moldaram minha visão de mundo e meu entendimento da vida em geral, o que se reflete diretamente no modo único e exclusivo de prestação de serviços da Faveni.

As adversidades enfrentadas, os desafios superados e as conquistas alcançadas ao longo desse percurso, para desenvolver uma abordagem diferenciada e inovadora na área da Educação. Essas vivências me forneceram insights valiosos, ampliaram minha compreensão das necessidades e expectativas dos alunos e me permitiram identificar lacunas e oportunidades no mercado educacional.

Além disso, a capacidade de me adaptar às mudanças constantes do setor, de aprender com os erros e de buscar constantemente o aprimoramento também fazem parte desse diferencial. A busca contínua por conhecimento, atenção às demandas do mercado e vontade de oferecer soluções eficientes e relevantes impulsionam a Faveni a se destacar e se posicionar como uma instituição de referência no campo da Educação.

Portanto, é inegável que minha trajetória na educação e as experiências acumuladas ao longo do tempo administraram diretamente para a criação desse diferencial na forma como empreendo. A combinação única de aprendizados, valores e perspectivas adquiridos ao longo da jornada é o que define o caráter exclusivo da Faveni e nos permite oferecer uma experiência educacional diferenciada e de qualidade para nossos alunos e colaboradores.

O que é mais importante para um empreendedor: estudo, experiência ou os dois?

Sem dúvidas posso afirmar que, tanto o estudo quanto a experiência são de extrema importância para um empreendedor. O conhecimento adquirido por meio dos estudos fornece uma base sólida, trazendo conceitos, teorias e melhores práticas que podem orientar e embasar a tomada de decisões empresariais. Através do estudo, o empreendedor pode se aprofundar em diversas áreas relevantes, adquirindo conhecimentos específicos e se mantendo atualizado em um ambiente empresarial em constante evolução.

No entanto, é igualmente essencial reconhecer o valor da experiência. As vivências práticas no mundo dos negócios proporcionam insights valiosos, permitem aprender com erros e acertos, e oferecem um entendimento mais profundo das nuances e desafios enfrentados no empreendedorismo. A experiência ajuda a desenvolver habilidades essenciais, como a capacidade de lidar com situações adversas, tomar decisões rápidas e adaptar-se a cenários em constante mudança.

Além disso, a experiência proporciona um entendimento mais realista e concreto das demandas do mercado, das necessidades dos clientes e das dinâmicas do ambiente empresarial. Ela permite ao empreendedor compreender as nuances culturais, identificar tendências emergentes e antecipar desafios futuros.

Dessa forma, uma combinação de estudo e experiência é poderosa. O conhecimento teórico fornecido pelo estudo é enriquecido e aplicado por meio da experiência prática, criando uma sinergia que fortalece as habilidades empreendedoras. A busca contínua por conhecimento e a capacidade de aprender com as experiências vividas são fatores cruciais para o sucesso empreendedor.

Portanto, um empreendedor que busca equilibrar o estudo e a experiência está em vantagem, pois essa combinação lhe permite tomar decisões embasadas, identificar oportunidades, inovar e enfrentar os desafios de forma mais eficaz.

Por que o senhor apostou na valorização da educação como a principal ferramenta de transformação do país?

A razão pela qual aposto na valorização da educação como a principal ferramenta de transformação do país está profundamente enraizada em minha experiência pessoal. Vindo de uma origem muito humilde, pensei que a educação foi um dos caminhos para transformar minha própria vida. Essa compreensão despertou em mim uma motivação incansável para utilizar meu trabalho como um meio de impactar positivamente a vida de milhares de pessoas que estão ao meu redor, incluindo colaboradores, alunos e toda a sociedade em geral.

Ao longo da minha jornada, compreendi que minha missão na terra é transformar vidas por meio da educação. Essa compreensão me impulsionou a enfrentar diariamente os desafios inerentes ao empreendedorismo em um setor tão delicado e complexo como o educacional no Brasil. Acredito firmemente que a educação tem o poder de capacitar as pessoas, abrir portas, quebrar barreiras e proporcionar oportunidades que podem transformar destinos.

Investir na valorização da educação é investir no potencial humano e no desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Ao proporcionar acesso à educação de qualidade, buscamos não apenas transmitir conhecimentos e habilidades, mas também fomentar o senso de autonomia, cidadania e o desejo de crescer e contribuir para um país melhor.

Acredito que a educação é a base fundamental para superar desafios e construir um futuro próspero. Ao promover a educação como ferramenta de transformação, buscamos criar um impacto duradouro nas vidas das pessoas, capacitando-as para que se tornem agentes de mudança em suas próprias comunidades. Essa me impulsionava diariamente e é o que me motiva a dedicar meus esforços e recursos para fortalecer o sistema educacional e oferecer oportunidades de aprendizado que podem transformar o país.

Inicialmente, acreditava-se que o EaD seria algo passageiro, mas verificamos é um modo de educação que conquistou seu espaço. Por que cada vez mais as pessoas se interessam por esse método?

Inicialmente, o EaD era visto como algo passageiro, mas ao longo do tempo, demonstrou que essa modalidade de educação conquistou seu espaço de forma significativa. O interesse crescente das pessoas por esse método pode ser atribuído a diversos motivos.

Primeiramente, o EaD é uma ferramenta que promove a equidade e a inclusão. Permite que indivíduos que tiveram seu direito ao acesso à educação prejudicado encontrem uma oportunidade de resgatar esse direito e adentrar em territórios educacionais anteriormente inacessíveis. Como alguém que iniciou minha trajetória na educação por meio do EaD, sou um defensor dessa modalidade, reconhecendo seu potencial transformador.

No entanto, é importante considerar as críticas direcionadas à EaD. Com o avanço da tecnologia e a implementação de legislações mais rigorosas pelos órgãos regulatórios, bem como a realização de estimativas de cursos e instituições credenciadas para oferecer cursos nessa modalidade, houve uma diminuição progressiva do preconceito associado à EaD. Além disso, a pandemia da COVID-19, que se iniciou em 2020, fez com que essa modalidade se tornasse a única opção viável para a continuidade dos estudos em todos os níveis educacionais, desde a educação básica até a pós-graduação. Esse cenário contribuiu para derrubar ainda mais os estigmas e aumentar a aceitação do EaD.

O interesse do público pela modalidade vem crescendo a cada vez mais devido à percepção de que os cursos oferecidos nessa modalidade podem proporcionar uma educação de qualidade, com valores acessíveis e flexibilidade de tempo. A possibilidade de estudar sem a necessidade de condicionamento físico também é um incentivo significativo. Essas características do EaD tornam uma opção atraente para muitas pessoas, que buscam conciliar seus estudos com outras responsabilidades e adaptar o aprendizado às suas disponibilidades e necessidades.

Em resumo, o interesse crescente pela modalidade de EaD se deve à consciência de que ela pode oferecer uma educação de qualidade, com valores acessíveis e adaptabilidade aos horários e disponibilidades individuais, atendendo às necessidades e exigências contemporâneas.

Ao que o senhor credita o crescimento da Faveni?

O crescimento da Faveni é atribuído ao engajamento de cada colaborador, professor, técnico administrativo, parceiro e aluno que contribuiu para a construção de uma empresa dedicada a fornecer acesso à educação de qualidade para toda uma população. Não posso atribuir o mérito a um grupo restrito de pessoas ou a uma única pessoa, pois a Faveni foi construída coletivamente, com a colaboração de todos que passaram por aqui. Sou imensamente grato a cada um que contribuiu para transformar a Faveni em uma instituição relevante para a sociedade brasileira.

O crescimento da Faveni é fruto do trabalho em equipe, do esforço coletivo e da dedicação de cada pessoa envolvida. Desde os professores que mantêm seu conhecimento até os funcionários administrativos que exercem funções essenciais, todos têm uma participação fundamental no sucesso da instituição. Além disso, os parceiros e alunos que confiam em nós também são peças-chave nesse processo.

A visão de proporcionar acesso à educação de qualidade, aliada ao compromisso em atender às necessidades da população, tem impulsionado o crescimento da Faveni. Nossa missão de oferecer oportunidades educacionais, buscando constantemente a excelência acadêmica e a inovação, tem sido um fator determinante para o sucesso da instituição.

Agradeço sinceramente a todos que desejaram a jornada da Faveni e acreditaram na nossa proposta. É por meio do conjunto de esforço e do comprometimento de cada pessoa que continuaremos a crescer e impactar positivamente a vida de muitos estudantes e comunidades.

Quando o grupo adquire uma faculdade, como é o processo de integração?

Quando o Grupo adquire uma faculdade, o processo de integração envolve etapas de cuidados e estratégias. Inicialmente, é realizado um processo de auditoria contábil e jurídica, que pode ser controlado por uma equipe interna especializada ou por profissionais terceirizados. Essa auditoria tem como objetivo obter um entendimento completo da situação atual da instituição ocupada, incluindo suas finanças, obrigações legais e outros aspectos relevantes.

Após a conclusão da auditoria, os executivos do Grupo Faveni se reúnem para elaborar um plano de saneamento da instituição. Nesse plano, são definidos metas e prazos para bloquear problemas identificados durante a auditoria e para implementar melhorias em diferentes áreas. Esse plano de saneamento é desenvolvido considerando tanto o curto prazo, com ações imediatas, quanto o médio e longo prazo, com estratégias de médio e longo prazo para perfeição e fortalecimento da instituição adquirida.

Após a definição do plano de saneamento, inicia-se a fase de implementação, na qual a diretoria ou reitoria da instituição adquirida é assumida pelo Grupo Faveni. Durante essa fase, são aprimorados os modelos de gestão e as melhores práticas desenvolvidas pelo Grupo, visando garantir uma gestão eficiente e cumprida com os objetivos estratégicos e os valores da Faveni.

Essa integração busca promover a melhoria da instituição adquirida, alinhando-a aos padrões de qualidade e excelência alcançados pelo Grupo Faveni. O objetivo final é criar um ambiente acadêmico sólido, com uma gestão eficiente, processos bem seguros e qualidade de ensino reconhecida, proporcionando uma experiência educacional enriquecedora para os alunos e segura para o desenvolvimento educacional da região em que a instituição está localizada.

Como é feito o critério de seleção dos professores da Faveni?

A seleção dos professores é realizada pela diretoria da unidade, garantindo assim que os diretores locais tenham autonomia na contratação do corpo docente. No entanto, é importante ressaltar que todas as contratações devem atender aos padrões de qualidade estabelecido pela presidência do grupo. Buscamos manter um alto padrão de excelência, motivado que pelo menos 80% da equipe seja formada por mestres e doutores, com produção científica comprovadamente recente e, igualmente importante, possua habilidades didáticas sólidas em sala de aula.

Ao estabelecer essas diretrizes, visamos garantir um ensino de qualidade, fornecendo aos nossos alunos professores altamente qualificados e comprometidos com a excelência acadêmica. Acreditamos que a formação avançada dos docentes, aliada à sua capacidade de transmitir conhecimentos de maneira clara e envolvente, é essencial para proporcionar uma experiência educacional enriquecedora.

Ao promover a formação acadêmica e a capacidade didática, buscamos criar um ambiente de aprendizado estimulante, que promova o desenvolvimento intelectual e as habilidades críticas dos estudantes. Além disso, acreditamos que a combinação de conhecimento atualizado e uma didática eficaz contribuem para a formação de profissionais preparados para os desafios do mercado de trabalho.

Nossa abordagem na seleção dos professores reflete nosso compromisso em oferecer uma educação de qualidade e preparar os alunos para um futuro de sucesso. Valorizamos uma expertise acadêmica, a produção científica recente e a capacidade de transmitir conhecimento de forma envolvente, garantindo assim uma experiência de aprendizado enriquecedora para todos os envolvidos.

Quais suas diretrizes de trabalho e como ela se reflete nos colaboradores da Faveni e na comunidade?

O Grupo Faveni fundamenta suas diretrizes nos valores de ética, respeito, conhecimento e informação. Valorizamos enormemente o bem-estar dos nossos colaboradores e parceiros, buscando estabelecer uma comunicação direta e efetiva, sempre aberta a receber sugestões de melhoria. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente cada vez mais acolhedor e propício ao desenvolvimento pessoal e profissional de todos.

Além disso, investimos intensamente na formação dos nossos colaboradores, reconhecendo a importância do aprimoramento contínuo. Oferecemos bolsas de estudo e incentivos para que todos busquem constantemente se aperfeiçoar em sua área de atuação. Acreditamos que o investimento na capacitação e desenvolvimento pessoal é essencial para o crescimento tanto individual quanto coletivo.

No Grupo Faveni, a valorização das pessoas vai além do âmbito profissional. Buscamos criar um ambiente de trabalho saudável e equilibrado, no qual cada membro da equipe se sinta valorizado e respeitado. Valorizamos a diversidade e promovemos a igualdade de oportunidades, reconhecendo que cada pessoa contribui com suas habilidades e perspectivas únicas.

Nossa abordagem é pautada pelo compromisso com a excelência, pela valorização das relações humanas e pela busca constante pela melhoria. Estamos empenhados em criar um ambiente de trabalho estimulante, que inspire nossos colaboradores a alcançar seu potencial máximo e prosperar tanto profissional quanto pessoalmente.

E sobre a sede da Faveni em Caratinga, por que a escolha do Bairro Zacarias?

Decidi estabelecer a sede administrativa do Grupo Faveni em Caratinga, cidade na qual nasci e fui criado, por possuir parentes e afetivos e por ser um local que amo. Essa decisão contrariou alguns membros da administração do grupo na época, mas sempre foi um desejo pessoal que eu mantive. Quanto à escolha do local para a construção da sede, optei pela Avenida Professor Armando Alves da Silva, pois marquei que essa região tinha potencial para uma futura expansão da cidade. As demais áreas já apresentavam uma concentração significativa de comércio ou residências, e essa avenida era uma das poucas áreas com possibilidade de expansão territorial do município. Acreditei nessa intuição e fui um dos primeiros a investir em uma construção de grande porte nessa região.

Enfrentei alguns desafios, como a disponibilidade de internet de alta velocidade, água e esgoto, que ainda não eram oferecidos naquela região. No entanto, negociei de maneira tranquila com as empresas prestadoras desses serviços e seguimos adiante com a construção da sede nesse bairro.

Essa decisão de estabelecer a sede em Caratinga foi baseada em motivos pessoais e estratégicos, visando tanto a conexão emocional com a cidade quanto a identificação de um local motivado para o crescimento futuro. Apesar dos desafios encontrados, estou satisfeito com a tomada de decisão e confiante no potencial de sucesso e expansão do Grupo Faveni nessa região.

Por fim, qual avaliação o senhor faz da Educação Superior no Brasil?

A avaliação da Educação Superior no Brasil é um assunto complexo e abrangente, que envolve diversos aspectos e perspectivas. Para analisar a qualidade do ensino superior no país, é necessário considerar indicadores como infraestrutura, corpo docente, produção científica e inserção no mercado de trabalho, entre outros. Esses são desafios enfrentados diariamente pelos mantenedores e dirigentes das instituições de ensino.

No entanto, acredito que estamos progredindo na direção correta. A sociedade está em constante transformação e é fundamental estarmos atentos às demandas e necessidades reais da população. Estamos nos esforçando para oferecer um serviço de qualidade, pautado pela ética, respeito e transparência.

Embora haja desafios, é importante reconhecer que existem universidades e instituições de ensino que estão comprometidas com a excelência e têm obtido resultados positivos. É necessário conferir essas instituições e aprender com as boas práticas implementadas por elas.

Além disso, é fundamental investir em melhorias contínuas. O sistema de avaliação da Educação Superior, como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), desempenham um papel importante nesse processo, promovendo a qualidade e incentivando a pesquisa e a inovação.

Em suma, embora haja desafios, acredito que estamos no caminho certo para melhorar a Educação Superior no Brasil. Devemos estar atentos às necessidades da sociedade, buscar constantemente a qualidade e aprimorar o controle de avaliação e regulação do ensino superior, para garantir um futuro promissor para nossos alunos e para o desenvolvimento do país.