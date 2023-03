Malote com 9 mil reais do Super Vale roubado em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Um malote do Super Vale contendo R$ 9 mil foi roubado nesse último sábado (4) na estrada de acesso entre as cidades de Córrego Novo e Bom Jesus do Galho.

Um vendedor, de 61 anos, procurou a Polícia Militar informando que o responsável que trabalha recolhendo e distribuindo os títulos de capitalização Super Vale, teria sido vítima de roubo.

Os militares realizaram contato com a vítima, que disse ter ido recolher os valores referentes aos títulos de capitalização vendidos nas cidades de Bom Jesus do Galho, Raul Soares e Vermelho Novo, e que quando seguia sentido à Córrego Novo em seu automóvel, um indivíduo, aparentemente já esperando o veículo dele passar por aquele local, arrastou um tronco de madeira para o meio da estrada, obstruindo a passagem. Então, este indivíduo sacou um revólver, aparentemente de calibre 32, e anunciou o roubo. O autor determinou que a vítima saísse do carro, efetuou um disparo de arma de fogo para o alto e subtraiu o a quantia de aproximadamente R$ 9.000,00.

A vítima e a testemunha repassaram as características do autor e com base nessas informações foi iniciado o rastreamento de alvos contumazes em crimes contra o patrimônio que a Policia Militar possui para a região de Bom Jesus do Galho.

Até o final dessa edição, nenhum suspeito tinha sido detido.