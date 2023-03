Regional Sub 15 e 17: Começou!

CARATINGA – Acabou a espera. Final de semana começou o Campeonato Regional das categorias Sub 15 e 17, promovidos pela Liga Caratinguense de Desportos. Uma primeira rodada marcada por muitos gols. Das nove equipes na disputa este ano, seis estiveram em campo nas duas categorias. Portanto, foram seis jogos, a bola rolou em Caratinga, Imbé de Minas e Ubaporanga. Foram marcados 10 gols na categoria sub 15, enquanto os meninos do Sub 17 balançaram às redes 17 vezes, somando 27 gols em seis partidas, uma excelente média de 4,5 por jogo.

A garotada começou com o pé em baixo, confirmando logo na primeira rodada que teremos um super Campeonato Regional.