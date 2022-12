Mais um radar entrará em operação na MG-329

CARATINGA- Sete novos radares foram instalados nas rodovias sob responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) nesta semana. Operando inicialmente em caráter educativo, os equipamentos começarão a autuar os condutores que ultrapassarem a velocidade máxima regulamentada a partir da próxima terça, 27.

Um destes novos radares está situado no km 9,50 da MG-329, estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho. O limite de velocidade é 60 km/h.

Na última semana entrou em operação outro radar na mesma rodovia, no km 1,70.

Segurança

“O controle eletrônico de velocidade tem como principal objetivo garantir a segurança dos usuários que transitam pelas rodovias mineiras”, afirma o DER/MG, que ainda destaca que sempre orienta os motoristas a respeitarem os limites estabelecidos para cada trecho, independente da presença dos equipamentos.

Com os novos dispositivos, as rodovias mineiras estaduais passam a ser monitoradas por 579 radares fixos e 63 portáteis. A relação completa, incluindo a localização e a velocidade máxima permitida de todos os radares em operação no estado, está disponível no site do Departamento, no menu Localização de Radares.

Rodovia km Município Velocidade Regulamentada (Atual) Data de Início de Operação

(Modo Educativo) Data de Início de Autuação

MG040 36,10 Mário Campos 60 km/h 20/12/22 27/12/22

LMG843 31,00 Santo Antônio do Amparo 60 km/h 20/12/22 27/12/22

MG332 2,30 Santo Antônio do Amparo 60 km/h 20/12/22 27/12/22

MGC369 84,90 Aguanil 80 km/h 20/12/22 27/12/22

MG188 174,00 Paracatu 60 km/h 20/12/22 27/12/22

LMG823 12,60 São Domingos das Dores 60 km/h 20/12/22 27/12/22

MG329 9,50 Caratinga 60 km/h 20/12/22 27/12/22