Mais um exame de faixa da Associação Korion de Desportos

CARATINGA – No sábado (16) foi realizado o exame de faixa da Associação Korion de Desportos. Esse exame englobou todos os seus núcleos, sendo eles, Esporte Clube Caratinga, América Futebol Clube, Escola Líber, Cindra Gold Team, Academia X Trainers, Academia Corpo e Saúde, Projeto Cidadão do BEM, Academia Santa Bárbara do Leste, Projeto CRAS Santa Bárbara do Leste, Centro de Treinamento KYOSHI, Studio Meire Marçal, Studio Ftnies Fernanda Morais, Projeto Social Crianças e Adolescente de Dom Lara, Escola Jairo Grossi, que tem como professores Thales de Aguiar Bagli, Caio Renato Ferreira Anacleto, Weliton de Oliveira Souza, Thiago Franco Rodrigues, Rosimeire Marçal, Jobi Ferreira, Kauã Vitor Marinho e Ana Julia de Oliveira. O exame foi realizado na dependência do Clube Caratinga. “A quem deixamos os agradecimentos pela disponibilidade do local, contando com mais de 250 alunos e familiares”, disse mestre Marcelo Cardozo, presidente da Korion.

Cardozo observou que um evento assim é de emocionar todos, “onde os alunos apresentam para seus familiares algumas técnicas aprendidas ao longo das aulas e também mostrar a importância da família em estar presente no dia a dia dos filhos, e eu como mestre responsável pela Korion só tenho a agradecer a confiança que a nós é atribuída, e também saliento que os professores da Korion fazem um grande trabalho ensinando o que há de melhor no Taekwondo como cortesia, integridade, perseverança, e a base de tudo que é a Disciplina”.

Também foram entregues as entidades AMAC, Lar das Meninas, Cantina Aurea, Grupo Espírita Bezerra de Menezes, Cantina Rainha da Paz, Cristo em Ação, Comunidade Santa Isabel, que foram agraciada pelos apoiadores da Gincana Educacional 2023, Supermercado Soares, Cláudio Mol Soluções, Inforcell Caratinga, Studio Renato Ferraz, Dr. Wagner Costa, Dr. Bruno Salvato, Clube Caratinga e Milla Sapataria. “Estes apoiadores colaboraram doando os prêmios que no encerramento da Gincana os alunos ganharam tênis, mochilas escolares, vale material escolar, vale exame de faixa e os melhores prêmios que foram: um celular, sendo o ganhador João Renato; um air fryer, onde Bernardo foi o ganhador, um fogão quatro bocas que Davi Luiz ganhou e dois vales ensaio fotográfico que Maria Cecília e Yasmin Damasceno conquistaram. O primeiro prêmio, que foi um notebook doado pela Cláudio Mol Soluções, foi para aluna Ana Júlia Lopes”, listou Cardozo.

“Esta Gincana foi criada a mais de 10 anos para que possamos criar uma consciência social em nossa comunidade, onde ajudamos várias entidades de Caratinga com a doação de agasalhos, alimentos e ao final do ano brinquedos para criança carentes em nossa cidade, onde os alunos se empenham a somar pontos e ao final do ano ganham prêmios e com isso podemos mudar um pouco a realidade dos menos favorecidos, assim vamos aos poucos mostrando o valor em ajudar essas pessoas e quero aqui deixar meus sinceros agradecimentos aos amigos Cláudio Mol da Cláudio Mol Soluções, Fernanda e Rogério Soares do Supermercado Soares, Martinho Laia da Inforcell Caratinga, Renato Ferraz do Studio Ferraz, Dr. Bruno Salvato e Dr. Wagner Costa, e a Milla Sapataria, pelo apoio dedicado as causas defendidas pela Korion, e também dizer da gratidão ao Edgar, presidente do Esporte Clube Caratinga onde disponibilizou as dependências do Clube para a realização do exame, assim como todos os demais proprietários das academias e clube onde temos um núcleo e que estas parcerias perdurem por um longo tempo e sempre finalizo com nosso slogan que ‘aqui a família faz toda a diferença’”, completou Cardozo.

Foi feita também a entrega aos novos faixas pretas da Associação que obtiveram sucesso no exame realizado em Belo Horizonte no domingo (10) sendo Rodrigo Soares Carneiro, Marcos Davi, Issac Giocamini, Flávio Mateus, Rafael Campos Boy e Max Willian, que agora integram o vasto quadro de faixas preta da Korion que ao longo desses anos já formou mais de 60 faixas pretas na cidade e região.

“Agora a Korion finaliza suas aulas e retorna em janeiro para um 2024 melhor que este ano de 2023 e deseja a todos seus alunos e familiares assim como toda a comunidade caratinguense e região um Feliz Natal e que 2024 todos tenham grandes sucessos em suas jornadas”, conclui Cardozo.