MAIARA E MARAISA EM CARATINGA

Nesta quinta-feira (11), o show de Maiara e Maraísa foi anunciado para o dia 21 de novembro, em Caratinga. A reportagem tem recebido muitos contatos de internautas com dúvidas da possibilidade de estorno dos ingressos do show da cantora Marília Mendonça. São várias as justificativas, alguns pelo fato da apresentação da dupla ter sido agendado para um domingo. O DIÁRIO entrou em contato com a Agência 1, empresa responsável pelo show que seria realizado na sexta-feira (5), que informou que está reunida para tratar deste assunto. A agenda oficial das cantoras, divulgada em rede social, ainda não foi atualizada com a data de Caratinga. A Prefeitura também não foi comunicada, até o momento, sobre a realização deste evento no Parque de Exposições.