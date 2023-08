Justiça concede alvará de soltura a ex-prefeito de Bom Jesus do Galho

DA REDAÇÃO – O ex-prefeito de Bom Jesus do Galho, William Batista de Calais, o ‘William Motos’ teve o alvará de soltura concedido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que acatou recurso interposto pela defesa.

No dia 2 de agosto, William foi preso em flagrante pelo delito de coação, durante uma audiência de instrução e julgamento realizada no Fórum de Caratinga. Ele é acusado de desvio de renda pública em proveito de cinco pessoas, dentre elas seus irmãos, por meio de cheques emitidos pela prefeitura de Bom Jesus do Galho.

Dentre os acusados de receber o cheque, a ex-namorada de um dos irmãos do ex-prefeito. Conforme o advogado André Gustavo Magalhães, durante a audiência ela teria sido “coagida” dentro do Fórum pelo ex-prefeito, a manter seu depoimento inicial, sendo “favorável a ele e aos irmãos”.

Na decisão da 1ª Câmara Criminal do TJMG desta terça-feira (29), foi concedido em parte o pedido de Habeas Corpus para determinar imediatamente a expedição do alvará de soltura.

Foram fixadas medidas cautelares, dentre elas não manter contato com as testemunhas, não se ausentar da comarca e comparecer para justificar suas atividades.

O Fórum de Caratinga recebeu o ofício do TJMG para cumprimento da decisão e expedição do alvará, por volta das 17h desta terça-feira (29).